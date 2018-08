Viele Fest- und Ehrengäste durfte der Obmann der Winzergenossenschaft Baden-Bad Vöslau Martin Herzog zum 100-Jahr-Jubiläum willkommen heißen. An die Entwicklung der Winzergenossenschaft und den Bau des Schlösschens, der noch heute Heimstätte in der Wienerstraße ist, erinnerte Rudolf Maurer in launigen Worten.

Ihren heutigen Stellenwert für die Mitglieder und Konsumenten hoben Herzog und auch Kammerobmann Krammel hervor. Ihre Bedeutung für die Stadt, für die der Weinbau seit jeher prägend ist, zeigte aber auch Badens ÖVP-Stadtrat und Winzer Rudolf Gehrer, der zum Jubiläum gratulierte. Außerdem mit dabei: Bezirksbäuerin Regine Fischer, Geschäftsführer Bernhard Leitgeb, Bezirksbauernkammer-Obmann Johann Krammel sowie Kammersekretär Johann Sperber und viele andere.