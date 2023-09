Acker-Jam rockte erstmals Garten der Begegnung

Firadous, Diana, Dilara und Midia rockten den Laufsteg. Foto: Judith Jandrinitsch

Im Garten der Begegnung hinter dem Erstaufnahmezentrum wuselt es heute mehr als sonst. Projektmitarbeiterinnen und Projektmitarbeiter stehen in den Startlöchern, so wie die Damen der Nähwerkstätte, wo jene Kreationen entworfen und umgesetzt wurden, die von Firdaous, Diana, Dilara und Midia gleich am Laufsteg vorgeführt werden. Das heurige Fest im Garten der Begegnung zeigt nicht nur ein breites Spektrum an dessen, was geflüchtete Menschen hier alles machen können. Ein eigenes Kinderprogramm der Volkshilfe sorgte für begeisterte und zufriedene Kids, aus riesigen Gummischnüren, die wie ein Lasso zusammengebunden und in die Luft geschwungen wurden, stiegen mit ein bisschen Übung riesige Seifenblasen. Abschalten, ankommen, im hier und jetzt schöne Momente erleben, sich als Mensch angenommen fühlen — für all das steht das Team des Gartens der Begegnung mit Gründer Nikolai Ritter.

Der erläutert den Gedanken des Acker-Jams so: „Wir haben gedacht, dass wir unserem Fest einen weiteren Aspekt hinzufügen möchten - nämlich den musikalischen. Allerdings haben wir gesehen, dass solche Ideen einen gewissen Vorlauf brauchen, vor allem wenn es darum geht, gute Musiker zu bekommen.“ Bekannte Künstlerinnen und Künstler müssten mindestens zwei Jahre im Voraus gebucht werden. „Es wäre eine tolle Sache, wenn Traiskirchen es hier im Garten der Begegnung zukünftig schafft, ein eintägiges Konzert auf die Beine zu stellen, mit Musikern, die bereit sind, sich mit anderen Musikern auf die Bühne zu stellen und dann schaut man, was passiert, wenn man verschiedene Stilrichtungen miteinander kombiniert. Etwa Ost trifft West, Pop trifft Klassik oder die Wiener Sängerknaben treten mit einem feministischen Frauenchor auf“, gibt Ritter Einblicke in mögliche zukünftige crossover Konstellationen, die einen bestimmten Zweck verfolgen. „Die Besucher sollen erkennen, dass die Würze in der Begegnung liegt, sagt Ritter.

Marwan Abado (mit der Oud) und Sänger Abdel Rhahman Sio. Foto: Garten der Begegnung

Heuer waren zwei Künstlergruppen zu Gast. Die Sambagruppe Club da Samba und zwei Künstler, die besonders gut mit der Oud, einem aus dem persischen Raum stammenden Saiteninstrument umgehen können: Marwan Abado und Abdel Rhahman Sio. Bevor der bekannte Oud-Künstler Abado, begleitet von seinem Schüler und dem Sänger Abdel Rhahman Sio loslegte, begeisterte das Team der Nähwerkstätte mit einer Modenschau. Auch Nikolai Ritter betrat den Laufsteg, als Accessoire hatte er eine Mistgabel in der Hand, die seine beeindruckende Performance auf dem Laufsteg unterstützte. Denn Begegnung ist die Kernkompetenz des Gartens: „Ob Menschen aus dem Erstaufnahmezentrum oder Geflüchtete, die in umliegenden Asylzentren untergebracht sind und auf den Abschluss ihres Asylverfahrens warten — sie alle sollen ein menschenwürdiges Hiersein erleben, und zwar so lange, bis ihr Asylstatus entschieden ist. Die Geflohenen sollen nicht zusätzlich frustriert oder noch schlimmer traumatisiert werden“, sagt Ritter.

Zum Garten der Begegnung: Der Garten der Begegnung ist ein öko-soziales Integrationsprojekt, in dem Interessierte, Traiskirchnerinnen und Traiskirchner, Schülerinnen und Schüler sowie Asylsuchende gemeinsam Obst und Gemüse ökologisch anbauen und verarbeiten. Der Garten ist ein Ort, der für alle offen ist. Hier kann man einander kennenlernen, sich austauschen und an der frischen Luft einer sinnvollen und gesunden Tätigkeit nachgehen und dabei viel voneinander lernen. Der Garten ist von März bis Oktober dienstags, donnerstags und samstags ab 10 Uhr geöffnet. www.gartenderbegegnung.com

