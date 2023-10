Baden: More Ohr Less feiert 20 Jahre

„Walle, walle, manche Strecke, dass, zum Zwecke, Wasser fließe und mit reichem, vollem Schwalle zu dem Bade sich ergieße“ so die historisch literarische Grundlage für ein junges Festival, dass heuer doch schon seinen 20. Geburtstag feiert.

Man könnte Bade eigentlich mit Baden ersetzen, denn viele Kunstformen ergießen sich in den fünf Tagen, an denen das Festival an verschiedenen Orten in Baden läuft.

Was vor 20 Jahren in Lunz begann, endet noch lange nicht, ergießt sich nur in Baden weiter. Nach dem ersten Standort in Lunz: „More Ohr Less“, gegründet von Hans-Joachim Roedelius und seiner Frau Christine Martha hat sich etabliert, ist aber ein sympathisches und familiäres Festival und Symposion geblieben.

Es war auch nicht das Ziel, groß und mächtig zu werden, es war das Ziel, klein und mächtig zu bleiben. Trotzdem kamen zu den Festivaltagen immer wieder namhafte Künstler: Christian Ludwig Attersee, Christopher Chaplin, Tim Story, und viele mehr. Jedes Jahr gab es ein Thema, heuer Goethes „Walle! walle“, „wir wollen uns heuer mit Wolfgang Goethes Botschaft auseinandersetzen“, so Christine Roedelius.

Walle walle: Viele verschiedene Kunstformen entfalten sich

„Walle walle“ ist so zu verstehen, dass sich im Rahmen des Festivals viele verschiedene Kunstformen entfalten und in reichem vollem Schwalle ergießen. Das Festival ist eine Mischung aus Improvisationskunst, elektronischer Musik, Ambient Musik, einer Stilrichtung von elektronischer Musik bei der sphärische, sanfte, langgezogene und warme Klänge dominieren, zeitgenössischer Klangkunst sowie Genre übergreifender Hör- und Performance-Erlebnisse wie eine audio-visuelle Intervention in der Galerie des Kunstvereins, eine Fotoausstellung mit dem Titel „Wallende Wolken“ im Haus der Kunst oder dem Lauscher, ein tönender Thron von Christine Roedelius im Kurpark.

Joachim Roedelius (er hat am 26. Oktober Geburtstag) gilt als Begründer der elektronischen Musik. Foto: Sandra Sagmeister, Sandra Sagmeister

„Wir streben danach, das Festival für alle Besucher zu einem Ort und einer Gelegenheit zu machen, um Ideen und Visionen erfahrbar zu machen“, wünscht sich Christine Roedelius. Und das sagt Festival-Gründer und Elektronik-Legende Joachim Roedelius anlässlich des 20. Geburtstages „seines Babys“: „Werden Sie Teil des Ganzen und kommen Sie zu unserem 20. 'More Ohr Less' Musik Festival & Symposion“.

Das weitere Programm

Donnerstag, 26. Oktober 2023:

Wohnzimmer Kunstverein Baden, 11 Uhr: Überwältigt vom Zauber – Matinee WortTonBild – Zwischenrufe nach Goethe Live Auftritt zur Eröffnung mit Susanna Ridler & Claudia Schumann, Begrüßung & Einleitung durch Boris Manner

Überwältigt vom Zauber – Matinee WortTonBild – Zwischenrufe nach Goethe Live Auftritt zur Eröffnung mit Susanna Ridler & Claudia Schumann, Begrüßung & Einleitung durch Boris Manner Bellevueplatz im Kurpark: 14 Uhr : Klangwolke über Baden. Hans-Joachim Roedelius & Christoph H. Müller. Auftritt zum 89. Geburtstag des Jubilars, Albin Paulus (A cappella). Eintritt: Freie Spende!

: Klangwolke über Baden. Hans-Joachim Roedelius & Christoph H. Müller. Auftritt zum 89. Geburtstag des Jubilars, Albin Paulus (A cappella). Eintritt: Freie Spende! Theater am Steg, 19 Uhr: Der erste Tag – Konzert Sprache und Klavier, Alfred Goubran & Hans-Joachim Roedelius; Konzert Lene Lovich (Gesang) & Marina Vesic (Keyboard), Violoncello Solo – Komposition, Clementine Gasser; LUNZ – 20 Jahre More Ohr Less, Hans-Joachim Roedelius & Tim Story; resting sad face – Konzert Greta Reich. Moderation: Boris Manner. https://www.more-ohr-less.com/tickets/

Freitag, 27. Oktober 2023

Theater am Steg 19 Uhr: – Konzert – Theremin und Gesang: Dorit Chrysler Sound-Art, Carl Michael von Hausswolff; - Konzert Black Marine (Marina Vesic) & Morgan King. https://www.more-ohr-less.com/tickets/

Samstag, 28. Oktober 2023

Arnulf Rainer Museum 19:30 Uhr: Beginn der Performances & Konzerte: Performativer Vortrag mit musikalischer Gestaltung: Nadja Schmidt, ICAN Austria & Christoph H. Müller; Walle! walle – Performance Hans-Joachim Roedelius; Zurufe – MOL Orchester, Christopher James Chaplin, Carl Michael von Hausswolff, Christoph H. Müller, Hans-Joachim Roedelius, Tim Story. https://www.more-ohr-less.com/tickets/

Sonntag, 29. Oktober 2023

Kirche St. Stephan 15 Uhr: Vortrag Helmut David; Zensibility – Konzert, Arnold Kasar & Hans-Joachim Roedelius Eintritt: Freie Spende!

Achtung: An allen Veranstaltungsorten ist striktes Hundeverbot.

Weitere Infos:https://www.more-ohr-less.com/

„Seit Mitte der 70er Jahre begleiten mich die Musiken von Hans-Joachim Roedelius, egal ob mit Harmonia, Kluster, Cluster, als Soloprojekte oder gemeinsam mit Brian Eno – durch alle Facetten meiner Stimmung: von wirklich tiefgehender Klangmalerei, in der man seine eigenen Grenzen erkennen und ausloten kann, bis hin zu spröden und irritierenden Momenten! Der besondere Kontakt zu Hans-Joachim Roedelius ging vom Erleben der Tonträger über den persönlichen Kontakt bis zu einer Freundschaft und der infrastrukturellen Hilfe und Ausrichtung des Festivals „More Ohr Less“! Was wird die Zukunft noch alles bringen?” Hans-Gerd Ramacher Stadtgemeinde Baden, Leiter der Abteilung Kultur