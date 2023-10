Zeitreise durch die Badener Schulgeschichte

Vorigen Mittwoch konnte ein begeistertes Publikum bei der Festnacht des BG/BRG Biondekgasse auf eine Zeitreise gehen. 160 Jahre Biondekgasse wurden durch Bilder, Texte und musikalische Beiträge lebendig. Mit Witz und Kreativität führten alte Gegenstände – etwa ein altes Buch und das Schulskelett, dargestellt von Schülern, durch die Schulgeschichte.

Die Schüler führten mit gekonnten Beiträgen durch 160 Jahre BG/BRG Biondekgasse. Foto: BG/BRG Biondekgasse

Den gelungenen Abend genossen auch einige Ehrengäste, darunter neben Gemeinderätin Judith Händler in Vertretung des Bürgermeisters auch die befreundete Direktorin Birgit Gruber-Pernitsch, ehemals Kollegin an der Biondekgasse.

Bei der Gründung 1863 als Unterrealschule, damals noch in der jetzigen Pfarrschule, und dem Umzug in die Frauengasse im Jahr 1867 startete die Reise. Einige weitere wichtige Stationen, die dem Publikum auch anhand von Texten von Zeitzeugen nähergebracht wurden, waren die Erweiterung und Umbenennung in „Niederösterreichisches Landesreal- und Obergymnasium“ 1881 und der Umzug 1899 an den heutigen Standort in der Biondekgasse.

Was waren das für Zeiten! Die Schule verfügte damals über zwei Tennisplätze, einen botanischen Garten und einen Privatgarten für den Direktor. Dieser Luxus musste einer Erweiterung Platz machen und auch der heutige Nordtrakt wurde umgestaltet, um der gewachsenen Schülerzahl Raum bieten zu können. Dabei wurde die schöne alte Fassade zerstört. 1969 konnte man sich dann aber über ein damals modernes Schulgebäude und einen großen Sportplatz freuen.

Und mit einem weiteren Umbau in den 80er Jahren, der Eröffnung der Schulbibliothek 1993/94 und der Umgestaltung des Festsaals 1999 kam die Reise durch die Zeit langsam wieder in der Gegenwart an.

Begleitet wurde die Reise von jeweils zum Zeitabschnitt passenden musikalischen Darbietungen von Schülern, Absolventen und Lehrern. Diese bewiesen, welche Talente die Biondekgasse einst und jetzt beherbergen durfte und darf.