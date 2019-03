Da gegen den Ungarn ohne aufrechten Wohnsitz einschlägige Vormerkungen in der Bundeshauptstadt bestanden, wurde er nach Polizeiangaben am Donnerstag in eine Wiener Justizanstalt eingeliefert.

Der 34-Jährige soll die Sachbeschädigungen im Bereich der Vöslauer Straße am Mittwoch kurz nach Mitternacht verübt haben. Der Mann gab an, sich wegen seiner Alkoholisierung an nichts erinnern zu können. Die Höhe des Schadens war vorerst nicht bekannt, berichtete die Exekutive am Freitag in einer Aussendung.