Ein 25-jähriger Mann soll am Samstagvormittag versucht haben, mit einer Softgun die Trafik in der Helenenstraße in Baden zu überfallen. Der Täter flüchtete jedoch ohne Beute und wurde im Zuge einer Alarmfahndung in Sooß festgenommen. Es ist nicht bekannt, ob der 25-Jährige noch vor dem geplanten Raub von selbst zurückgezogen hat oder bei der mutmaßlichen Tatausführung gestört wurde.

