Ehekrimi vom Feinsten im Berndorfer Stadttheater

Zahlreiche Besucher des Berndorfer Stadttheaters konnten sich so richtig mit dem kleinen „Eheverbrechen“ identifizieren und lachten herzlich über die Wirrnisse eines Ehelebens: Gilles und Lisa sind ein Paar ohne Kinder und scheinbar ohne Sorgen - bis Gilles bei einem Unfall sein Gedächtnis verliert. Als Lisa ihn nach einem Klinikaufenthalt zurück in die gemeinsame Wohnung bringt, stellt er alles in Frage. Ist sie wirklich seine Frau, das wundervolle Bild, das sie von ihm zeichnet, wirklich er? Lustvoll und pointenreich ringen die beiden um Sicherheit, als der Abend eine sehr überraschende Wendung nimmt…

Bürgermeister Franz Rumpler (ÖVP) und Kulturstadträtin Helga Hejduk (ÖVP) begrüßten die Besucher und bedankten sich beim Ensemble, ganz speziell bei Intendantin Kristina Sprenger. Auch EU-Kommissarin Benito Ferrero-Waldner (ÖVP), Bezirkshauptfrau Verena Sonnleitner, Landtagsabgeordneter Christoph Kainz (ÖVP), Hausherr Bürgermeister Franz Rumpler (ÖVP), Vizebürgermeister Gerhard Ullrich (FPÖ), LEADER Managerin Anette Schawerda, Landtagsabgeordneter Peter Gerstner (FPÖ), GEWOG-Geschäftsführer Roland Kreuter und seine Bettina ließen sich diesen Kulturgenuss nicht entgehen.

Begeistert waren unter anderem ebenfalls Maresa Hörbiger, die Mutter von Hauptdarsteller Manuel Witting, Erika Mottl, Marcus Strahl, Felix Kurmayer, Samantha Steppan, Robert Kolar, Herbert Steinböck, Manfred Waba, René Rumpold, Markus Hamele, Luke Andrews, Markus Freistätter, Christian Deix und Susanne Hirschler.

Schokokönig Wolfgang Leschanz kreierte eigens für das Theaterstück von Eric Emanuel-Schmitt, Handschellen aus Schokolade, die reißenden Absatz fanden.