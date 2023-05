Erster Maibaum für Krupp-Stadt

Durch eine lustige Verwechslung bekam die Krupp Stadt einen Maibaum, und zwar den ersten „offiziellen“ überhaupt. Gemeinderat Andreas Kronfellner (UBV) postete versehentlich von einer Maibaumaufstellung der FF-Berndorf, übersah aber, dass es sich um Berndorf in Salzburg handelte.

Marcel Fuchs von der FF-Berndorf sah dieses Posting und packte die Gelegenheit aber gleich beim Schopf. Er trommelte seine Feuerwehrkameraden zusammen, die von der Idee ebenfalls begeistert waren. So weit, so gut, es fehlte nur noch der Platz und das Wichtigste ein großer, hoher Baum. Dem verschaffte Bürgermeister Franz Rumpler (ÖVP) Abhilfe, er klopfte bei Johann Mehlstaub an, der sich sofort bereit erklärte, einen passenden Baum zu spenden.

Kürzlich war es dann so weit, im Beisein von zahlreichen Feuerwehrfans und Traditionsliebhabern wurde der riesige Maibaum fachmännisch von der Feuerwehr Berndorf Stadt aufgestellt und natürlich, wie es sich gehört, strengstens bewacht.

Beim Feuerwehrfest am 3. und 4. Juni wird der Baum dann versteigert und es muss geraten werden, wie hoch er ist.

Große Freude hatte auch Bürgermeister Franz Rumpler (ÖVP), der es sich nicht nehmen ließ und bei der Aufstellung des Maibaumes anwesend war: „Ich möchte mich herzlich bei der FF-Berndorf Stadt bedanken, dass sie das heuer in die Hand genommen hat. Der Baum ziert den Platz im Mariengasserl und ich bin schon gespannt, wer die Länge des Baumes erraten wird“.

