Am Bahnhof in Trumau ist es in der Nacht zu einem Defekt in der Hauptwasserleitung gekommen. Ca. 20.000qm Wasser sollen dort ausgeflossen sein und haben unter anderem die Schienen der Aspangbahn überflutet. Diese musste daher den Betrieb vorerst einstellen.

Durch den Bruch der Wasserleitung sind derzeit in Ebreichsdorf um die 4.500 Haushalte ohne Wasser. „Wir haben bereits damit begonnen die Versorgung von Ebreichsdorf über andere Leitungen sicherzustellen“, so ein Mitarbeiter des Wasserleitungsverbandes. Bis die Versorgung in Ebreichsdorf wieder hergestellt ist, kann es jedoch noch einige Stunden dauern. Die Bevölkerung wurde durch Lautsprecherdurchsagen der Feuerwehr informiert.

Schulen und Kindergärten werden derzeit von den Feuerwehren Ebreichsdorf und Unterwaltersdorf mit Wasser versorgt!

