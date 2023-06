St. Veiter Florianis auf Siegeskurs!

Der Bewerb wurde von Abschnittsfeuerwehrkommandant Brandrat Rudolf Hafellner eröffnet und die Bewerbsfahne gehisst. Unter besten Bewerbsbedingungen und bei strahlendem Sonnenschein gaben insgesamt 53 Gruppen unter der Bewerbsleitung von Landesfeuerwehrrat Anton Weiss ihr Bestes. Der Bewerbstag wurde mit dem abschließenden Parallelbewerb der beiden bestplatzierten Gruppen gekrönt. Von den qualifizierten Gruppen konnte „St. Veit 1“ den Parallelbewerb für sich entscheiden und wurde auch Tagessieger. Der Wanderpokal des Feuerwehrabschnittes Pottenstein sowie für die Bezirkswertung erging ebenfalls an die erfolgreiche Bewerbsgruppe „St. Veit 1“. Insgesamt holte St. Veit den 1. Platz Bronze, 1. Platz Silber und den Sieg im Parallelbewerb.

Im Beisein zahlreicher Ehrengäste, darunter Nationalratsabgeordnete Carmen Jeitler-Cincelli, Bezirksfeuerwehrkommandant Landesfeuerwehrrat Anton Kerschbaumer, Bezirksfeuerwehrkommandant-Stellvertreter Brandrat Alexander Wolf sowie Bürgermeister Josef Balber, traten die Bewerbsgruppen mit musikalischer Unterstützung der Blasmusikkapelle Altenmarkt zur Siegerehrung an.

Rudolf Hafellner begrüßte die anwesenden Teilnehmer und die zahlreichen Gäste und Zuseher. „Wir konnten heute hier in Altenmarkt wieder sehr, sehr gute Leistungen der antretenden Gruppen sehen, was den hohen Ausbildungsgrad unserer Feuerwehren einerseits, aber auch die Bereitschaft zum intensiven Training andererseits sehr deutlich abbildet. Man kann hier auch sehen, dass dieses Training auch schon bei den Jüngsten, der Feuerwehrjugend, Früchte trägt, und ich bin sehr beeindruckt, wie professionell hier bereits bei den Bezirksjugendbewerben gearbeitet wird. Dieses intensive Training, bei der Jugend und auch bei den Aktiven, stellt eine fundierte Basis für eine reibungslos funktionierende Feuerwehrarbeit in späteren Ernstfällen dar“, so der Brandrat. Weiters bedankte er sich bei der Feuerwehr Altenmarkt, unter der Leitung von Hauptbrandinspektor Alexander Cepko, für die Organisation und den reibungslosen Ablauf der Veranstaltung.

Bevor sich die nahenden Gewitterwolken entluden, war die Siegerehrung durchgeführt worden.