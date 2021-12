Bad Vöslau: Brandeinsatz im Schlosspark

Am Sonntag wurde die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Bad Vöslau in den Schlosspark alarmiert. Ein Müllbehälter im Park soll in Brand stehen, hieß es. Beim Eintreffen war nur noch ein leichtes Glühen im Mistkübel wahrnehmbar, da aufmerksame Passanten das Feuer bereits mit einer Wasserflasche minimiert hatten. Mit einer Kübelspritze wurde der Brand endgültig gelöscht und die Umgebung mit Wärmebildkamera kontrolliert.