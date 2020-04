Brand in Eisengießerei in Traiskirchen rasch gelöscht .

In Traiskirchen (Bezirk Baden) ist Freitagfrüh ein Brand in der Produktionshalle einer Eisengießerei rasch gelöscht worden. Der entstandene Schaden an einer auf Schienen geführten Lafette und an der Elektronik dürfte etwa 100.000 Euro betragen, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich mit.