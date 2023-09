Fahrer rettete sich aus brennenden Lkw

Am 8. September wurden die Feuerwehren Weigelsdorf und Pottendorf zu einem brennenden Lkw auf die B60 zwischen Weigelsdorf und Pottendorf alarmiert. Warum der Lkw zu brennen begonnen hatte, ist derzeit nicht bekannt. Der Fahrer brachte sich rechtzeitig in Sicherheit und alarmierte die Einsatzkräfte. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Führerhaus bereits in Vollbrand. Den Freiwilligen Feuerwehren Weigelsdorf und Pottendorf gelang es, das Feuer rasch zu löschen. Die Bergung des Lkw wurde mit Unterstützung der Feuerwehr Ebreichsdorf durchgeführt.