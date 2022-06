Landegg: Brand in Heizraum und Werkstatt

Werbung

In Landegg standen am Dienstagabend die Feuerwehren Landegg, Pottendorf, Wampersdorf und Ebreichsdorf bei einem Brand in einem Heizraum im Einsatz. Der Brand hatte auch auf eine Werkstatt, in der Benzinkanister und Gasflaschen gelagert waren, übergegriffen. Die Feuerwehr konnte diese bergen und den Brand löschen. Verletzt wurde niemand! Wie es zu dem Brand kam, wird derzeit ermittelt.

