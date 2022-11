Schlafender Alkolenker im im Badener Kurpark gefunden

Nachdem eine Spaziergängerin zuvor einen Pkw im Badener Kurpark oberhalb der Sommerarena auf einen Wanderweg vorfand und die Stadtpolizei verständigte, ahnten zu diesem Zeitpunkt noch niemand was der eigentliche Grund dafür war. Jedenfalls als die zwei Polizeibeamten vor Ort eintrafen, wurde am Fahrersitz ein schlafender Mann angetroffen.

Die Fahrt durch den Kurpark endete an einer Engstelle im Waldgebiet, wo der Lenker des Pkw-Vans dann einfach nicht mehr weiterkam. Das Fahrzeug war an beiden Seiten und an Front erheblich beschädigt. Den Spuren nach streife dieser mehrmals ein Geländer und Felsen. Dabei wurde nicht nur der Wagen erheblich beschädigt, sondern auch einige Betonsteher gingen zu Bruch. Der Lenker dürfte noch mehrmals versucht haben sich selbst wieder mit dem Fahrzeug aus der Engstelle zu befreien. Ein von den Polizeibeamten durchgeführter Alko-Vortest verlief bei dem angetroffenen Lenker positiv.

Vor Ort stellte sich schnell heraus, die Bergung des Pkw-Van würde eine besondere Herausforderung für die Feuerwehrleute werden. Nicht nur das eine Zufahrt mit den herkömmlichen Einsatzfahrzeugen nicht möglich war, musste einige Vorarbeiten durchgeführt werden um das Fahrzeug von dort wieder wegzubekommen.

Mit Hilfe einer Seilwinde und Umlenkrolle gelang es den Feuerwehrleuten den Pkw-Van stückweise zurückzuziehen. Immer wieder musste aufgrund der Platzverhältnisse der Standort gewechselt werden. Bei einem Zwischenstopp im Waldgebiet konnte einer der beschädigten Vorderreifen vom PKW-Van ausgetauscht werden.

Um den Wagen dann komplett aus dem Kurpark zu bekommen, musste dieser noch weitere hunderte Meter über schmale Parkwege verbracht werden, wo er dann im Bereich der Sommerarena auf das Wechselladefahrzeug der Feuerwehr verladen werden konnte.

Keine Nachrichten aus Baden mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.