Stromausfall in Oberwaltersdorf .

Im Süden von Wien gibt es seit heute Morgen in mehreren Gemeinden keinen Strom. Auch in Oberwaltersdorf war er am Morgen ausgefallen dann aber wieder da. Gegen 11 Uhr war dann ein lauter Knall zu hören und ein Feuerschein zu sehen. Bei einem Strommasten dürfte ein „Isolator“ explodiert sein. Die Feuerwehr stand im Einsatz. Der Strom im ganzen Ort ist dadurch wieder ausgefallen.