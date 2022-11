Traiskirchen-Tribuswinkel: E-Scooter fängt während der Fahrt Feuer

„Angekündigt hat es sich durch einen plötzlichen Leistungsabfall, als schon kurz darauf im Bereich des Trittbretts, in dem auch die Akkus verbaut sind, seitlich regelrecht Flammen herausschossen“ schilderte der Elektro-Scooter Fahrer den Vorfall gegenüber den Feuerwehreinsatzleiter Philipp Braun von der Freiwilligen Feuerwehr Tribuswinkel.

Noch bevor die alarmierte örtliche Feuerwehr vor Ort eintraf, konnte ein zufällig vorbeikommendes Feuerwehrmitglied, Michael Sax von der FF Oberwaltersdorf, mit einem Handfeuerlöscher die Flammen am E-Scooter eindämmen. Die FF Tribuswinkel übernahm die Nachlöscharbeiten und die weitere Abkühlung des Akkus, damit eine erneute Entzündung verhindert werden konnte.

Hinweis der Feuerwehr: Wenn ein Lithium-Ionen-Akku, die meistens in E-Scootern verbaut sind, überhitzt, löst das im Inneren des Akkus eine thermische Reaktion aus, in der sich der Akku in kürzester Zeit aufheizt. Dabei kann dieser bis zu 1.000 Grad heiß werden. Der Akku bläht sich auf und fängt an zu brennen. Bei einem Brand von solchen Lithium-Ionen-Akkus entstehen dabei reizende und giftige Dämpfe. Das Laden von Lithium-Ionen-Akkus bzw. generell von allen Akkus, vor allem im häuslichen Bereich und Gebäuden, birgt eine hohe Gefahr die nicht zu unterschätzen ist.

