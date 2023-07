Traktor landete im Schwimmteich

Ein unbesetzter Traktor hatte sich selbstständig gemacht und war in einen Schwimmteich gestürzt. Die Landmaschine versank zur Gänze im Teich. Die FF Klausen-Leopoldsdorf funkte die FF Alland zur Unterstützung an. Gemeinsam berieten die beiden Feuerwehren, wo die Anschlagmittel angebracht werden müssen, um den Traktor so schonend wie möglich aus dem Wasser zu heben.

„Da bereits Betriebsmittel in das Gewässer austraten, war auch der Zeitfaktor entscheidend“, hieß es seitens der Feuerwehr. Der Traktor konnte schließlich mit dem Kran des Wechselladefahrzeugs zügig aus dem Teich geborgen werden. Im Anschluss brachte die Feuerwehr ein schwimmfähiges Ölbindevlies im Schwimmteich an, um das Öl im Gewässer zu binden.