Toller Empfang für vier Superburschen aus Klausen-Leopoldsdorf

Insgesamt neun Teilnehmer traten aus dem Bezirk Baden zu den Prüfungen an und sechs Kameraden konnten das Abzeichen erreichen. Neben den Klausen-Leopoldsdorfer Brüdern Lukas und Christoph Höhl sowie Hannes und Gerhard Strutzenberger absolvierten Jakob Nöbel aus Leobersdorf und Michael Gebhart aus Berndorf die Feuerwehrmatura.

Großen Jubel gab es beim Empfang der „Goldenen“ in Klausen-Leopoldsdorf. ÖVP-Bürgermeister Manfred Krombholz drückte in seiner Rede begeistert seine Freude und den Stolz der ganzen Gemeinde aus. „Nach wochenlanger anstrengender Vorbereitung,“ sagt Lukas Höhl, „und intensiven Schulungen vom 9. Februar an, jeden Donnerstag von 19 bis 22 Uhr und zusätzliches Lernen zu Hause, konnten wir diese schwierigste und auf-wendigste Prüfung im Feuerwehrwesen bewältigen. Auch körperlich war die Prüfung sehr herausfordernd.“

Stolze Eltern: Der ehemaliger Kommandant Johann Strutzenberger, Gregor Burger, Karl Scheder, Hannes und Gerhard Strutzenberger, Lukas und Christoph Höhl, die Mutter Erna Strutzenberger und Kommandant Stefan Maier. Foto: Rudolf Kaswurm

Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner zeigte sich von den Leistungen aller Teilnehmer beeindruckt und gratulierte jedem zum Abzeichen.

