Filmmusik auf der Orgel in der Badener Frauenkirche

Der 33-jährige Künstler Gergely Huszti gibt mit seinem Auftritt heute seine Premiere auf der Orgel in der Frauenkirche (Frauengasse 3, Baden). Alle Musikbegeisterte sind herzlich willkommen. Eintritt frei, Spenden erbeten.

Veranstalter dieses besonderen Konzerts ist der Badener CV-Zirkel. „Wir sind froh, dass wir diesmal Gergely Huszti – selbst ebenfalls CVer – als Solokünstler für unser Kulturprogramm gewinnen konnten. Das verdeutlicht einmal mehr unser breites Spektrum an Persönlichkeiten“, betont Friedrich Zemanek, Vorsitzender des CV-Zirkels Baden.

„Gemäß unserer Prinzipien Religio, Patria, Scientia und Amicitia ist es uns schon seit über 100 Jahren ein Anliegen und ein Anspruch an uns selbst, ein vielfältiges Semesterprogramm zu bieten. Dabei haben kulturelle Veranstaltungen wie Bälle oder dieses kreative Orgelkonzert immer einen besonderen Stellenwert“, sagt Zemanek, der das katholische Couleurstudententum schon seit über 50 Jahren kennt.

Gergely Huszti: Orgel als große Leidenschaft

Gergely Huszti, der sechste Spross von zehn musikalischen Geschwistern, blickt auf eine fundierte musikalische Ausbildung und zahlreiche Erfolge zurück. Als Absolvent des Konzertfaches Klavier und der Sologesangsausbildung an der Musikuniversität Wien sowie des Haydn-Konservatoriums im Fach Instrumental- und Gesangspädagogik ist er mehrfacher Preisträger nationaler und internationaler Soloinstrumentalwettbewerbe in Italien, Ungarn, Deutschland, Polen, Tschechien und Österreich. Als Kind war er Sopransolist der Wiener Sängerknaben. Unter anderem sang er damals in der Carnegie-Hall in New York City. Neben dem Klavier ist die Orgel seine große Leidenschaft, welche mit ihren kreativen Möglichkeiten eine besondere Abwechslung bietet.

Vorzeigeverein ehrenamtlichen Engagements

Der Badener CV-Zirkel versteht sich seit seiner Gründung 1919 als Vorzeigeverein ehrenamtlichen Engagements – nicht nur für seine Mitglieder aus den Verbindungen des Österreichischen Cartellverbandes. „Wir halten nicht nur den katholisch-christlichen Couleurboden in Baden zusammen, sondern bieten auch ein anspruchsvolles Programm für alle Freunde und Sympathisanten. Herzlich willkommen, lernen wir uns persönlich kennen“, schildert Zirkelvorsitzende Zemanek.

