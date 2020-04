Am Hof Schwechatbach ist es diese Tage ungewöhnlich still, denn der Therapiebetrieb ist geschlossen. Wie viele andere gemeinnützige Vereine ist auch der Therapiebauernhof im Helenental von der Corona-Krise schlimm getroffen.

Normalerweise werden am Hof bis zu 70 Klienten pro Woche von einem interdisziplinären Team betreut. Menschen jedes Alters mit körperlichen, sozial-emotionalen oder kognitiven Einschränkungen, psychiatrischen und chronischen Erkrankungen – allen voran Kinder in Krisensituationen – werden achtsam und ihren Bedürfnissen entsprechend in ihrer individuellen Entwicklung begleitet und gestärkt. Pferde, Lamas, Schweine, Ziegen sowie Kaninchen, Hühner, Katzen und Hunde sind die unverzichtbaren und einfühlsamen Partner bei allen stattfindenden Therapieangeboten und schenken Kindern und deren Familien Zuversicht und Freude in schweren Lebenssituationen.

Nun sind sie es selbst, die dringend Hilfe und Unterstützung benötigen, denn die Tiere müssen natürlich auch jetzt versorgt und gepflegt werden. Die laufenden Kosten dafür sind jedoch kaum gedeckt.

Einige der Therapietiere benötigen aufgrund ihres Alters und damit verbundener „Wehwehchen“ auch vermehrt veterinärmedizinische Betreuung. Diese ist aber kostspielig und stellt Marianne Edelbacher, die Obfrau und Leiterin des gemeinnützigen Vereins, vor schier unlösbare Herausforderungen.

„Ohne jegliche Einnahmen und ohne finanzielle Unterstützung steht die wirtschaftliche Existenz unseres Therapiehofes auf dem Spiel“, befürchtet Edelbacher.

Der Verein kämpft jetzt um seinen Fortbestand und darum, den Therapiebetrieb nach der Krise wieder aufzunehmen. Dafür werden jedoch dringend Spenden benötigt.

Die Möglichkeit für Spenden gibt es unter „Hof Schwechatbach Therapieverein“, Raiffeisen Regionalbank Mödling, IBAN: AT89 3225 0000 0081 8336.