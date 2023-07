Viele hoffen auf 500 neue Arbeitsplätze im Triestingtal

Das Zimmermann-Areal hegt eine lange Geschichte, so waren die „Zimmermann-Fleischwerke“ legendär und im Triestingtal ein wichtiger Arbeitgeber. Vorerst betrieb die „Arthur Krupp Metallwarenfabrik“ auf diesem Areal ein Lebensmittel-Lagerhaus mit einer Fleisch- und Eisfabrik, um die Versorgung der Berndorfer Bevölkerung zu gewährleisten. Nach finanziellen Engpässen war man allerdings gezwungen, das Areal 1926 zu veräußern und so kamen Franz und Oskar Zimmermann ins Spiel.

Zwei Wurstmacher aus dem Schwabenland

Die zwei Wurstmacher aus dem Schwabenland wussten genau was sie „wursteten“, hatten sie doch schon große Erfahrung durch ihren Stammbetrieb in Bayern. Das Betriebsareal wurde für die geplante Fleisch-, Salami-, Selch-, Wurst- und Konservenfabrik adaptiert. Mit ca. 500 Mitarbeiter ging es noch im gleichen Jahr los. Eines der Produkte der Wurstfabrik war das „verflüssigte Fleisch“, aus reinem Rindfleisch gepresst – abgefüllt in Glasflaschen. Allein in Österreich zählten 1936 durchschnittlich 7000 Kunden als ständige Abnehmer. Ab 1938 waren an die 1.200 Arbeitskräfte in der Fleischwarenfabrik beschäftigt. In diesen Jahren wurden pro Monat an die 6.000 Rinder/Schweine/Kälber und Federvieh verarbeitet. Das Jahrhunderthochwasser 1944 und die Kriegswirren überlebte der Betrieb allerdings nicht, nach nur 21 Jahren sperrte der Betrieb 1947 seine Pforten, heute zeugt nur mehr der denkmalgeschützte Turm von der Existenz der Zimmermann-Fleischwerke.

Danach wechselten die Besitzer, bis die Stadtgemeinde Berndorf 1989 beschloss, das Areal anzumieten und zu nutzen, z.B. fanden hier zwei Gewerbemessen statt. Unter Bürgermeister Josef Leskovec, SPÖ, wurde beschlossen, eine Brücke als Zugang zum Areal zu bauen. Dies geschah 1993 auch, und zwar gemeinsam mit der Gemeinde Pottenstein und dem damaligen Grundstückseigentümer, die je ein Drittel der Errichtungskosten übernahmen. Die Brücke ist jetzt im öffentlichen Eigentum.

Die Brücke ins Nichts

Nach dem Bau der Brücke und allerhand Investition auf dem Gewerbeareal geschah allerdings buchstäblich nichts! Bei vielen Faschingsveranstaltungen erntete die Brücke eher Hohn und Spott. Sollte die Firma Starlinger, die auch Besitzerin des Areals ist, wirklich einen Standort dort errichten, ist die Brücke allerdings ein wichtiger Zugang. Die Firma Starlinger wollte dazu keinerlei Stellungnahme abgegeben, dafür sagte Pottensteins Bürgermeister Daniel Pongratz (SPÖ), dass er über die Ausweitung des Unternehmens mit der Firma Starlinger und der Stadtgemeinde Berndorf bereits Gespräche geführt hat. Falls tatsächlich ein neuer Betriebsstandort nach der Brücke errichtet wird, könnten hier 400 bis 500 neue Arbeitsplätze entstehen.

Pongratz betont: „Ich freue mich, dass die Firma Starlinger plant, einen neuen Standort realisiert. Das Grundstück ist bestens dafür geeignet. Erstens ist es bereits als Betriebsgrundstück gewidmet, andererseits war dort immer eine betriebliche Nutzung. Dadurch entstehen weitere Arbeitsplätze in der Region, was sich auch aufgrund weniger Auspendler positiv aufs Klima auswirkt. Wir sind ein gutes Beispiel für gemeindeübergreifende Kooperation im Bereich Betriebsgebiete.“

Der Berndorfer Bürgermeister Franz Rumpler (ÖVP)erklärt dazu: „Die Firma Starlinger ist für hochwertige Arbeitsplätze bekannt. Es ist für die Gemeinden Pottenstein und Berndorf eine Chance, sichere Jobs in nächster Umgebung für die heimische Bevölkerung zu ermöglichen.“