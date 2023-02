Bezirk Baden: Fitness als wichtiger Ausgleich im Berufsalltag

Im oftmals stressigen Arbeitsalltag sind wohl für viele Sofa und Fernseher der bevorzugte Ausgleich.

Weshalb es sich aber lohnt, auf seine Fitness zu achten und inwiefern die Arbeit dadurch angenehmer und vor allem produktiver werden kann, weiß etwa der Sportwissenschafter und Lebensqualitätssteigerer Hans Holdhaus von der gleichnamigen Agentur aus Kottingbrunn.

Seit über 25 Jahren weisen er und sein Team der Holdhaus & Nord GmbH hohe Expertise im Bereich ganzheitlicher betrieblicher Gesundheitsförderung auf.

Sportlicher Ausgleich könne auf viele Arten zu erhöhter Produktivität führen. So sei dieser etwa hilfreich dabei, Stress abzubauen, indem er das Hormon Cortisol reduziere und die Ausschüttung von Endorphinen erhöhe. „Weniger Stress bedeutet mehr mentale Klarheit und eine höhere Konzentration, was sich positiv auf die Produktivität auswirken kann“, sagt der Experte. Sport diene außerdem der mentalen Gesundheit und könne Symptome von Angst, Depression und Burn-out reduzieren.

Aber auch aus weiteren Gründen profitierten Betriebe laut Holdhaus davon, in körperliche und mentale Gesundheit zu investieren: „Unternehmen, die Gesundheits- und Sportangebote zur Verfügung stellen, können sich als attraktiver Arbeitgeber positionieren. Gemeinsame sportliche Aktivitäten können außerdem dazu beitragen, das Betriebsklima zu verbessern und das Teamgefühl zu stärken. Die Reduzierung von Krankheitsausfällen ist natürlich auch ein Punkt.“

Unternehmen müssen sich der Thematik schließlich mehr oder weniger aus eigenem Antrieb heraus annehmen.

Arbeiterkammer hat keine konkreten Vorgaben

Seitens der Arbeiterkammer (AK) gibt es nämlich „aufgrund der Vielfältigkeit der Arbeitswelt“ keine Vorgaben, inwieweit Firmen ihren Angestellten sportliche Aktivität ermöglichen sollen. Freilich sei der AK Gesundheit am Arbeitsplatz jedoch ein wichtiges Anliegen: „Die AKNÖ selbst bietet gemeinsam mit dem ÖGB ein sportliches Betriebssportprogramm an. Hier kann man sich für einen Kart-Grand Prix genauso anmelden wie für einen Dartscup“, heißt es.

Auch Peter Bosezky, der Obmann der Badener Wirtschaftskammer, hält es für „äußerst wichtig“, dass Unternehmen auf die Gesundheit ihrer Angestellten achten.

Im Sinne eines ganzheitlichen Ansatzes gehe es darum, neben Gelegenheiten für Sport auch die Ernährung und mentale Gesundheit anzusprechen. „Denn Gesundheit – körperlich wie mental – ist unser höchstes Gut“, ist Bosezky überzeugt.

In der Berndorfer Firma Berndorf Band GmbH werden bereits einige Events ausgetragen, wie Fußballturniere und Kartrennen. „Spaß am Sport mit den Arbeitkollegen wird immer öfters gewünscht, und wenn wir in die Zukunft schauen, werden wir das wohl berücksichtigen müssen!“, konstatiert Betriebsratsvorsitzender Ewald Kiesl.

