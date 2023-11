Bad Vöslau ist wieder Sieger

Bereits zum sechsten Mal in Folge hat die Stadtgemeinde die Fitness-Gemeinde-Challenge in der Kategorie „über 10.000 Einwohner gewonnen. 2023 konnte die Zahl der von den Teilnehmern in gelaufenen Minuten vergrößert und damit ein Spitzenwert erzielt werden. Nun wurden im Rahmen eines feierlichen Empfanges die Sieger ausgezeichnet. Der erste Platz ging an Sonia Maria Hruschka.

Stadträtin Anita Tretthann (Liste Flammer) freut sich besonders über die sportliche Mobilität und den frischen Wind auf dem Fitness-Sektor. Natürlich auch über die Siege. „Wir haben es geschafft, Bewegung in das Leben zu bringen. Jeder Schritt zählt und ist somit auch das Leben“, sagt die sportliche Politikerin. Regelmäßig ist sie auch auf Walking- sowie Jogging-Touren unterwegs. Die Region sei dafür mehr als optimal.

Der Abordnung aus Bad Vöslau gehört der Familie Dunkler an. Ihre Mitglieder erreichten den zweiten, dritten sowie den sechsten Platz. Das Geheimnis hinter dieser Fitness: Viel Bewegung im Alltag. Immer und immer wieder. So hat man neben einem Fahrradurlaub durch Schweden auch viele Wege zu Fuß und mit dem Rad absolviert. Besonders die Tochter Lara bemüht sich seit zwei Jahren, die Vorgabe von täglich 10.000 Schritten einzuhalten. Ihr Geheimnis: Spaziergänge mit ihrer Mutter Ulrike nützt sie stets für anregende Gespräche.

Seit vielen Jahren besteht die Gemeinde-Challenge schon und dauert gewöhnlich drei Monate. Von Juli bis September. In Niederösterreich haben auch heuer wieder 510 Gemeinden teilgenommen. „Jede einzelne Minute und ein enormes Durchhaltevermögen haben uns abermals den Sieg gebracht“, erklärte Tretthann. Das weitere Ziel: Bewegung für alle Altersgruppen auch mit Nachhaltigkeitsgedanken zu sichern.