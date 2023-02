Fit mit Malen und Sport: Ausstellung in Oeynhausen

Dem Schicksal klein beigeben war noch nie die Sache von Thomas Zinnbauer.

Und auch nach seinen schweren Operationen begann er wieder im Fitnessland Oeynhausen zu trainieren.

„Ich trainiere, um so gut es geht selbstständig leben zu können. Das Fitnessland ist dabei ein sehr hilfreicher Partner. Jeder Tag, den ich trainiere, ist ein Schritt zu einem schmerzfreien Leben. Es gibt keine Ausreden, um nicht zu trainieren.“

Bereits vor 15 Jahren zeigte Zinnbauer seine Bilder hier bei Stefan und Agnes Gispert. Der neu ausgemalte Stiegenaufgang in Grau, ausgekleidet mit Baustahlgittern, ist ideal dafür, um die Bilder zu befestigen.

„Ich kenne Stefan von klein auf“, erzählt der Kunstschaffende. Die Betreuung ist hier wirklich super. Und was die Hygiene betrifft, ist das hier sicher das sauberste Studio in ganz Europa.“ Dann fügt Zinnbauer schmunzelnd hinzu: „Es muss ja einen Grund haben, warum Kunden über 25 Jahre lang einem Fitnessstudio treu bleiben.“ Da fällt ihm Stefan Gispert ins Wort: „Ja, weil wir hier so schöne Kunstwerke hängen haben.“

Fitnessland ist von 500 auf 5.000m² angewachsen

Stefan und Agnes Gispert haben das Fitnessland von ihren Eltern übernommen, auch wenn diese erst davon gar nicht begeistert waren. „Macht‘s lieber einen Heurigen“, hat es da geheißen, für die beiden Geschwister aber keine Option. „Meine Eltern haben das Fitnessland mit 500 m² eröffnet, jetzt haben wir 5.000 m²“, veranschaulicht Stefan die Dimensionen, die das Fitnessland angenommen hat.

Die Corona-Schließungen habe das Fitnessland auch nur so gut verkraftet, weil viele langjährige Kunden der Sportstätte die Treue gehalten haben. Dafür haben sich die Geschwister etwas sehr nettes einfallen lassen: „Wir haben alle Mitglieder geehrt, die 25-Jahre bei uns trainieren. Das waren über 100.“ Ein eigener Kundenparkplatz und eine Kinderbetreuung bis sechs Jahre sind weitere Vorteile des Studios, das viele Kunden nutzen. Vor 15 Jahren hat Zinnbauer hier schon einmal ausgestellt. Ab sofort sind seine Werke wieder im Stiegenaufgang zu bewundern. „Ich freue mich, dass ich hier wieder zu Gast sein darf, es ist ja eine Wiederholungstat“, sagt der Künstler. Zu sehen sind ältere Werke, aber auch neuere Bilder, in deren Mittelpunkt der Traumfänger steht, die neueste Schöpfung Zinnbauers.

Der Kunstschaffende stellt seine Werke immer wieder in den Dienst der guten Sache, wie jüngst beim No-Problem Ball in Baden, wo man eines seiner Werke gewinnen konnte. Die Bilder hängen zumindest den ganzen Februar. Wer Interesse hat, wendet sich an Zinnbauer unter tourismus.zinnbauer@gmail.com .

