Eigentlich ist der Großheurige Ende Mai und Anfang Juni meist der erste Großheurige in der Thermenregion. Doch der ursprünglich geplante Termin musste wie bereits 2020 Corona-bedingt abgesagt werden. „Da der Traiskirchner Termin Anfang Juli jetzt auch frei geworden ist, haben wir uns entschlossen, den Großheurigen in Tattendorf zu veranstalten“, so Bürgermeister und Winzer Alfred Reinisch.

„Die Zeit lässt es zum Glück schon zu, wieder Veranstaltungen im Freien durchzuführen, auch wenn man noch strenge Regeln einhalten muss“, meint der Ortschef. Wie genau die aussehen und wie man das organisiert, wird sich erst zeigen. „Wir haben noch ein Gespräch mit der Bezirkshauptmannschaft, um alle Details zu klären aber wir sind uns sicher, dass wir das sehr gut hinbekommen“, sagt Reinisch.

Neben dem Weingut Alfred Reinisch nehmen die Weingüter Dopler, Heggenberger, Dachauer Mühle sowie H. Zöchling aus Teesdorf teil. „Es ist auch wieder von unserem bewährten Gastro-Teams für die kulinarische Verpflegung bestens gesorgt“, schwärmt der Bürgermeister. An den elf Veranstaltungstagen sorgt immer Livemusik oder ein DJ für die Unterhaltung der Gäste.

Höhepunkt ist wieder der St. Laurentlauf am 11. Juli. „Damit setzten wir ein bereits traditionelles sportliches Highlight in Tattendorf, das seit einigen Jahren ausgezeichnet von unserem Amtsleiter Peter Stampfl organisiert wird“, lobt Reinisch. Und er ist sich sicher: „Nach so langer Zeit haben die Menschen wieder große Lust auf Unterhaltung und gemütliche Atmosphäre, daher bin ich davon überzeugt, dass die Veranstaltung ein Erfolg wird!“