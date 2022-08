Erfolg für Sommerhochschule Baden

Werbung

Mehr als 100 Jugendliche zwischen 9 und 15 Jahren waren vorige Woche am Campus in Baden wissenschaftlich, kreativ und sportlich unterwegs.

Kinder haben Vieles gelernt

Mit einem „Flashmob der Hoffnung“ starteten die Kinder in vier erlebnisreiche Tage. „Eins, zwei, drei, vier - odyn, dva, try, chotyry“ - Choreograf Kostyantyn Panchenko gab Kommandos in deutsch und ukrainisch. Der Flashmob sollte ein tänzerisches Willkommen sein für Kids aus der Ukraine, eine „Freundschafsbezeugung, um Frieden und Freude zu geben“, wie es Rektor Erwin Rauscher in seinen Grußworten ausdrückte.

Nach der Eröffnung starten die jungen „Studierenden“ in die Workshops. Neben Experimentierstationen zu naturwissenschaftlichen und technischen Phänomenen wurden in Workshops Spielformen für Sportspiele erarbeitet, Trickfilme gedreht oder Kunstwerke hergestellt.

Im Erste-Hilfe-Workshop üben die Teilnehmer lebensrettende Sofortmaßnahmen, im Geheimschriften-Workshop wurden Logogramm-Schriften entlarvt, im Technik-Workshop 3D-Objekte gedruckt. Zusätzlich konnten Kinder aus der Ukraine an einem Sprachintensivworkshop teilnehmen. Für die zukünftigen Lehrpersonen war die Sommerhochschule eine zusätzliche Praxiserfahrung.

