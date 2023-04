Pfarre St. Christoph: Flohmarkt findet jetzt am 22. April statt

Gleich nach Ostern, am 15. April, hätte der 4. Kindersachen-Flohmarkt der Pfarre St. Christoph in Baden stattfinden sollen. Doch angesichts der schlechten Wetteraussichten ziehen die Veranstalter jetzt die Reißleine und verschieben den Flohmarkt um eine Woche.

Mitorganisatorin Susanne Forsthuber erklärt: „Das Angebot bleibt am 22. April aber das Gleiche wie am 15. April. Aufgrund der großen Nachfrage habe wir auch unser Angebot erweitert. 50 Verkäuferinnen und Verkäufer bieten Kinder- und Jugendartikel zu leistbaren Preisen an.“ Und das in der Zeit von 9 bis 13 Uhr. Die Organisatoren hoffen am 22. April auf entsprechenden Zuspruch.

