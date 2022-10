Turbulente Blumauer Feuerwehrgeschichte

Blumau stand am vorigen Wochenende ganz im Zeichen der Explosion in der Pulverfabrik vor genau 100 Jahren. Am Freitag gab es einen Vortrag von Feuerwehrtechniker Jürgen Scheifinger im Kollersaal, der mit eindrucksvollem Bildmaterial von der großen Explosion der Pulverfabrik in Blumau erzählte.

Die Folgen waren damals enorm, das Unglück forderte sowohl Menschenleben als auch die umliegende Infrastruktur. Der mit viel Fachwissen, Detailgenauigkeit und Ortsverständnis aufbereitete Vortrag interessierte auch viele Feuerwehr-Mitglieder aus dem Ort und darüber hinaus.

Am Samstag wurde das neue Fahrzeug RLFA-2000 von Pfarrer Marian Garwol gesegnet und damit auch offiziell in den Dienst gestellt. Ein Tag der offenen Tür lud zur Besichtigung ins Feuerwehrhaus ein und am Vorplatz zeigten die Feuerwehrmitglieder, was im Falle einer Menschenbergung aus einem Unfallwrack zu tun ist.

Die Geschichte der Feuerwehr und der Gemeinde stand auch im Rahmen einer Zeitreise durch eine Ausstellung mit Bildern aus dem Archiv der Feuerwehr sowie von Roland Skubal am Programm – „Ein Wochenende im Zeichen des Ehrenamts, das eindrucksvoll zeigte, wie stark die Gemeinde und die Feuerwehr einst und jetzt verbunden sind. Dieses Miteinander macht Blumau-Neurißhof aus, darauf bin ich stolz, ebenso wie so eine aktive und engagierte Feuerwehr im Ort zu haben“, gratuliert Bürgermeister René Klimes zum Freiwilligen-Wochenende.

