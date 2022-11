Nächtlicher Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten in Günselsdorf

Dabei wurde ein Pkw in eine Baumgruppe geschleudert und der Lenker im Unfallwagen eingeschlossen. Der zweite Pkw, in dem sich drei Personen befanden, kam in einem Feld zum Stillstand. Die Lenkerin wurde im Fußbereich eingeklemmt, während die anderen beiden Fahrzeuginsassen das Auto selbst verlassen konnten.

Die Freiwilligen Feuerwehren Günselsdorf und Schönau/Triesting rückten zur Unfallstelle aus und befreiten mittels hydraulischen Rettungssatz die eingeschlossenen Personen. Neben zwei alarmierten Rettungsfahrzeugen waren auch zwei Notärzte vor Ort im Einsatz, um die Verletzten zu versorgen.

Für die Dauer der Rettungs- und Aufräumarbeiten war die Landesstraße 154 zwischen Günselsdorf und Teesdorf komplett gesperrt.

