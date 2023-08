Im Urlaub Pfarrer zum Feuerwehrkurat ernannt

Mit einer Ö3-Disco am Freitag begann am vergangenen Wochenende das Feuerwehrfest in Weigelsdorf. Die Stimmung bei der vollen Disco war ausgezeichnet, und es wurde bis in die Morgenstunden gefeiert. Am Samstag bestand die Möglichkeit, beim Feuerwehrfest Blut zu spenden, und auch die Überprüfung von Feuerlöschern war erneut möglich und fand regen Anklang. Am Abend sorgten "Villano & Greg" im Barzelt für Stimmung.

Der Sonntag begann mit einer Feldmesse, bei der Pfarrer Pawel Wojciga feierlich zum Feuerwehrkurat ernannt wurde. Die Zeremonie wurde direkt via Livestream in seinen Urlaubsort in Italien übertragen.

Anschließend wurden einige Feuerwehrmänner geehrt, darunter auch der stellvertretende Kommandant René Weiner, der in der vergangenen Woche im Katastropheneinsatz in Kärnten war. Danach sorgte ein Frühschoppen mit dem Musikverein Ebreichsdorf für einen gemütlichen Sonntag. Das diesjährige Feuerwehrfest endete mit einer großen Tombolaverlosung.