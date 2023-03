„Rasom“ vernetzt Ukrainer mit Einheimischen

Triestingtaler engagieren sich für geflüchtete Ukrainer: Freundschaftlicher und kontaktesprachlicher Austausch gesucht.

Berndorf | Rasom ist das ukrainische Wort für gemeinsam und gemeinsam haben die Pottensteinerin Maria Hönigsberger, Gymnasiallehrerin im Ruhestand, und die Berndorfer Unternehmerin Theodora Werner den Verein „Rasom – Gemeinsam für die Ukraine“ gegründet.

Für beide ist die Ukraine eine zweite Heimat, daher ist es ihnen wichtig zu helfen: „Als der Krieg begonnen hat, haben wir schnell damit begonnen, Spenden zu sammeln. Im Jahr 2022 konnten wir dank unserer Freunde und Bekannten fast 21.000 Euro an diverse karitative Einrichtungen in der Ukraine schicken, bei denen wir persönlich jemanden kennen und wir somit auch sicher sein können, dass die Hilfe wirklich ankommt“, schildert Werner die Anfangszeit. Als sie dann den ersten Geflüchteten aus der Ukraine im Triestingtal begegnete, war schnell klar, dass auch vor Ort Hilfe nötig ist: „Wir sprechen beide die Sprache und sind dadurch schnell mit den Leuten in Kontakt gekommen“, ergänzt Hönigsberger. Kurzerhand organisierten sie gemeinsam mit dem Verein Startklar Sprach- und Konversationskurse für Erwachsene und Kinder – „Deutsch war besonders gefragt“ – und in weiterer Folge auch eine eigene Telegram-Gruppe, monatliche Treffen für die Geflüchteten, eine Website für die Geflüchteten, die in ukrainischer Sprache alle relevanten Informationen zum Leben in Österreich und im Triestingtal zusammenträgt. Aus diesem Engagement ist dann der Verein Rasom entstanden. „Wir freuen uns über Leute, die mithelfen oder spenden möchten“, so Werner. Vor allem seien Freiwillige gesucht, die mit den Leuten Deutsch üben können: „Für unser Sprachbuddy-Projekt kann sich jede und jeder anmelden – Alter und Herkunft sind egal – wichtig ist nur, dass die Freiwilligen Interesse an einem regelmäßigen Kontakt auf Augenhöhe mit den Ukrainern haben.“

Kontakt:

Verein Rasom – Gemeinsam für die Ukraine

AT16 2024 5000 0035 5099

Theodora Werner

Tel.: 0664 / 30 77 937

E-Mail: rasom.ukraine@gmx.at

Website: https://rebrand.ly/rasom-ukraine

