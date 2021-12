Lisa Sterzinger zu Initiativantrag in Baden: „Flucht ist nie illegal“

Mit Spannung verfolgte die Initiative #zusammenHalt NÖ die Gemeinderatssitzung am Dienstag in Baden, stand doch ihr Initiativantrag zum Thema „Aufnahme von Geflüchteten“ auf der Tagesordnung. Den Antrag selbst las Bürgermeister Stefan Szirucsek, ÖVP, vor. Hintergrund sind 358 Unterstützer aus Baden, die den Gemeinderat aufforderten, drei Punkte zu beschließen.

Erstens, dass die Stadt Baden Unterkünfte für Geflüchtete aus den Flüchtlingscamps an den EU-Außengrenzen schafft und sich für deren Aufnahme einsetzt. Zweitens, dass der Gemeinderat die Bundesregierung in einer Resolution ersucht, an geeigneten Plätzen in Österreich, auch in Baden, geflüchtete Menschen aufzunehmen. Und drittens, „dass die Stadt Baden die Integration der in Baden lebenden geflüchteten Menschen in Zusammenarbeit mit zivilgesellschaftlichen Organisationen des Flüchtlingsbereiches unterstützt.“

Kurzer Wirbel wegen einem Transparent

Auf Wunsch wurde abgestimmt, ob eine Vertreterin der Initiative zum Thema Auskunft geben könne, was einstimmig beschlossen wurde. Kurzen Wirbel löste das Vorhaben aus, ein Transparent zu enthüllen, „der Gemeinderat ist nicht der richtige Ort dafür“, tadelte Szirucsek. Seitens der Initiative erläuterte darauf Lisa Sterzinger die Motive und Beweggründe für den Antrag. Sie forderte die Badener Stadtregierung auf, ihrer Verantwortung nachzukommen.

„Denn Österreich hat sich mit der Unterzeichnung der Genfer Flüchtlingskonvention, der EU-Grundrechtecharta und der Europäischen Menschenrechtskonvention dazu verpflichtet, Geflüchteten ein faires Asylverfahren zu gewähren, Schutzsuchende aufzunehmen und nicht in Länder zurückzuschieben, in denen Gefahr droht“, betonte Sterzinger.

Sie stellte klar: „Flucht ist nie illegal.“ Sie hinterfragte, warum an der österreichischen Grenze Menschen illegal zurückgewiesen werden und appellierte an die Mandatare, ein Zeichen zu setzen: „Ja, wir können gerne 70 Schutzsuchende aufnehmen. Es gibt andere Gemeinden, die das bereits machen. Es gibt eine Zivilgesellschaft, die unterstützt. Stimmen Sie bitte dem Antrag zu.“

Seiten der SPÖ und der Grünen kündigten Serafina Demaku und Stefan Eitler an, dem Antrag zustimmen zu wollen. Seitens der ÖVP machte Kulturstadtrat Michael Capek klar, dass die Asyldiskussion eine komplexere sei. Es stehe außer Frage, Hilfesuchenden zu helfen, es gehe der ÖVP nur „um das Wie“: „Wir sind der Meinung, dass die private Aufnahme von Asylwerbern für beide Seiten die langfristig sinnvollere ist. Große Massenquartiere können im Vergleich dazu niemals diese Betreuungsintensität leisten“, meinte Capek.

Daher der ÖVP-Vorschlag, im Jahr 2022 20 Mal mit je 1000 Euro die Aufnahme von Asylwerbern in Privatunterkünften zu fördern. Zusätzlich soll das Haus der Menschlichkeit des Roten Kreuzes mit 25.000 Euro unterstützt werden, da es schon gezeigt habe, im kleindimensionierten Bereich eine gute Betreuung stattfinden zu lassen. Damit auch Wertschöpfung in Baden bleibe, wird es auf Vorschlag von ÖVP-Wirtschaftsstadträtin Carmen Jeitler-Cincelli von den 1.000 geförderten Euro 500 Euro in Form von Gutscheinen für Betriebe der Badener Wirtschaft geben.

„45.000 Euro für Flüchtlingshilfe sind viel“

Nach einem einstimmigen Geschäftsordnungsantrag wurden die drei Punkte einzeln abgestimmt. 1 und 2 erhielten keine nötige Zustimmung, während Punkt 3 die Mehrheit fand (alle bis auf die FPÖ). Für Punkt 1 stimmten nur Grüne, SPÖ und Gemeinderat Hanusic; für Punkt 2 waren die Grünen, SPÖ, NEOS und Hanusic.

Die Initiatorinnen zeigten sich nach der Sitzung enttäuscht: „Die ÖVP hat sich der Verantwortung entzogen.“ Die Zustimmung der Förderung der Zivilgesellschaft beträfe einen Bereich, der ohnehin gut funktioniere. Außerdem wurde die „manipulative Vorgangsweise“ kritisiert, da die Unterzeichner drei Forderungen, die zusammengehören, unterschrieben hätten. „Dass Einzelne Geflüchtete aufnehmen, entlässt die Gemeinde und damit den Staat nicht aus ihren Aufgaben.“ Die Initiative fordert die Einsetzung eines Integrationsstadtrates sowie die Installierung einer Arbeitsgruppe, die sich mit dem Thema „konstruktiv befasst“.

ÖVP-Stadtrat Capek konterte: „Ich habe nicht das Gefühl, dass den Antragstellerinnen bewusst ist, dass sie damit einen Erfolg erzielt haben, auch wenn sie im Detail etwas leicht Anderes wollten.“ Denn: „Insgesamt 45.000 Euro für Flüchtlingshilfe sind in Coronazeiten viel Geld und hinsichtlich der aktuellen Stimmungslage im Land auch nicht leicht auszuverhandeln.“