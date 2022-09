Situation im Erstaufnahmezentrum in Traiskirchen: „Wir sind bummvoll“

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

In den Sommermonaten prägten sie vermehrt das Stadtbild: Asylwerber, vor allem rund um die Badner Bahn Station mitten in Traiskirchen platziert. Auch bei der NÖN gehen Anrufe diesbezüglich ein, vor allem aus Frau fühle man sich angesichts der vielen jungen Männer beim Warten auf die Badner Bahn nicht sicher.

Bezirkspolizeikommandant Oberstleutnant Oliver Wilhelm weiß, dass diese Situation „seit Monaten ein Thema ist“. Allerdings habe sich die Zahl der Delikte angesichts der hohen Belagszahlen in der Erstaufnahmestelle nicht erhöht. „Sicherheitspolizeilich gibt es nichts zu beanstanden. Das ist eine subjektive Wahrnehmung“, erläutert Wilhelm.

„Wir sind bummvoll, wir sind an der Kapazitätsgrenze.“

Die Belegung schwanke täglich stark. Es komme darauf an, „wie es mit der Verteilung aussieht“, sagt Wilhelm. Für die Unterbringung und Betreuung der Asylwerber in den Erstaufnahmestellen des Bundes ist im Auftrag des Innenministeriums die Bundesbetreuungsagentur (BBU) zuständig. Pressesprecher Thomas Fussenegger sagt auf NÖN-Anfrage: „Wir sind bummvoll, wir sind an der Kapazitätsgrenze.“

Der Hauptgrund dafür sei, dass die Zahl der Ankommenden exorbitant gestiegen ist. „Es kommen bis zu 500 Personen pro Tag nach Österreich, davon kommen 99 Prozent nach Traiskirchen“, erklärt Fussenegger. „Das ist die drei bis fünffache Menge an Personen, die im Vorjahr nach Österreich gekommen ist. Das ist auch der Hauptgrund, warum die Kapazitätsgrenzen erreicht werden“, sagt Fussenegger.

Auch der Scanner funktioniere wieder, der die Personenkarten der Asylwerber erfasst. Das hatte in der Vorwoche zu langen Schlangen Wartender vor dem Gebäude geführt, das sei aber eine einmalige Sache gewesen. Dass die Länder unwillig seien, Asylwerber aufzunehmen, könne er nicht bestätigen. Aber: „Die Anzahl der Asylwerber, die in die Landesversorgung gehen, ist weit geringer als die Zahl der Ankommenden“, sagt Fussenegger.

Mit der Stadt Traiskirchen pflegt die BBU ein gutes Einvernehmen.

Stadt sieht den Ball bei den Ländern und beim Bund

Bürgermeister Andreas Babler, SPÖ, will „das Spiel des Innenministeriums nicht mehr mitspielen. Darum bin ich bis jetzt auch noch nicht an die Öffentlichkeit gegangen. Ich habe Innenminister Karner gesagt, dass es keine Hexerei ist, dafür zu sorgen, dass der Scanner funktioniert und die Länder Flüchtlinge übernehmen. Es ist aber scheinbar weiterhin die Strategie der ÖVP, die Belagszahlen in Traiskirchen so hoch wie möglich zu halten, um das Migrationsthema nach Lust und Laune weiter am Köcheln zu halten“. Laut Asylkoordination Österreich seien im Moment rund 18.000 Menschen in der Grundversorgung, so wenige wie schon lange nicht. Darunter seien auch viele Menschen aus der Ukraine.

„Migranten wollen keinen weiteren Winter in dieser Region verbringen, auch am Balkan nicht“

Paul Eidenberger

Die Gründe, warum wieder vermehrt Asylsuchende nach Österreich kommen, sind laut Paul Eidenberger, Sprecher des Bundeskriminalamtes Wien, vielfältig. Dazu würden aktuelle Krisen in der Region Afghanistan und Afrika zählen und der nahende Winter, „Migranten wollen keinen weiteren Winter in dieser Region verbringen, auch am Balkan nicht“, sagt Eidenberger.

Dazu kämen verschiedene Aufrufe, auch von Schleppern, nach Europa zu gehen, in den Herkunftsländern seien die Zukunftsaussichten, düster, gerade jetzt durch die Energiekrise befeuert.

Die Asylsuchenden stammen zurzeit überwiegend aus Syrien, Afghanistan, Indien, Pakistan, Bangladesch, der Türkei und Somalia.

