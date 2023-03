Bildungseinrichtungen in Bad Vöslau: Mittagessen wird subventioniert

Die Bildungseinrichtungen in Bad Vöslau werden in puncto Essensbeiträgen für die Kinder nun verstärkt subventioniert. In der Gemeinde gibt es zwei Volksschulen, fünf Kindergärten und ein kreatives Lernzentrum. Das Ziel der Politik: Mehr Menschen, die ein niedriges Einkommen haben, Zugang zu den Förderquellen für das Mittagessen zu ermöglichen. Denn aufgrund der allgemeinen Teuerung ist das Leben für viele Familien erheblich schwieriger geworden. Auf Ansuchen einiger Eltern sind Sozialstadträtin Anita Tretthann, Liste Flammer, sowie Schulstadtrat Wolfgang Reiterer, SPÖ, und die Geschäftsleitung der „Startbahn Bad Vöslau“ als Essenslieferant in Gespräche eingetreten. Erste Erfolge zeichnen sich schon jetzt in der Testphase ab.

Da es immer mehr Familien aufgrund der steigenden Lebenserhaltungs- und Energiekosten schwer haben, finanziell den Alltag zu bewältigen, wurde nun das Projekt als Krisenbeitrag gestartet. Der Fokus: Prozentuell nach dem Einkommen werden die Förderquoten gestaffelt. „Wir möchten die Einkommensgrenzen um 20 bis 60 Prozent erhöhen. Das ist unser Krisenbeitrag, um den Familien bessere Essensbeitragsförderungen zu bieten“, sagt Tretthann. Auch die Etablierung einer Vitalküche steht im Vordergrund. Denn: „Es ist uns wichtig, den Kindern ein vielseitiges, gesundes Essen zu bieten.“

Dazu gehört auch eine optimale Umgebung, in der Lernen, Spielen und gesundes Essen garantiert wird. Die Volksschule Bad Vöslau wird diesbezüglich bald mit Zu- und Umbau bei laufendem Schulbetrieb neu gestaltet.

„Wir arbeiten an einer Verbesserung des Fördersystems und kooperieren mit der Landesregierung“, erläutert Tretthann. Noch sei es nicht geschafft worden, die Preise für den Essensbeitrag zu reduzieren. Die Kosten für ein Mittagessen im Kindergarten sind pro Kind 4,70 Euro, in der Volksschule 5,70 Euro. Viele Aspekte seien zu beachten. Es geht um die Treffsicherheit, die Kalkulation des Lieferanten, die Budgetsituation der Stadt sowie die administrative Abwicklung. Gemeinsam wird an einem Strang gezogen. Das Ergebnis wurde von der Finanzabteilung der Stadtgemeinde in eine gut durchführbare Form für zwei Schuljahre adaptiert.

Die Bürger können ab Ende Juni rückwirkend für drei Monate im Rathaus ein Ansuchen einbringen. Auch das „gewichtete Pro-Kopf-Einkommen“ wurde um 20 Prozent erhöht.

