Allander Gemeinderat: Demo für Lärmschutz auf A21

1.000 Unterschriften hat Dollensky, Liste ALL, 2007 in Alland gesammelt, um mit Nachdruck auf den Autobahnlärm von der A21 hinzuweisen, damit die maßgeblichen Stellen etwas dagegen unternehmen.

Passiert ist nichts, „lange Zeit wurde die Forderung nach Lärmschutzmaßnahmen als unberechtigt von der ASFINAG abgetan. Wir mussten durch Beiziehen von Sachverständigen erst dem Autobahnbetreiber nachweisen, dass unsere Forderungen berechtigt sind“, erinnert sich Dollensky.

Am 1. Mai machte er einen neuen Anlauf, um seinen Forderungen Nachdruck zu verleihen: Die Auf- und Abfahrt Mayerling der A21 wurde von der Exekutive von 9 bis 13 Uhr für den Straßenverkehr gesperrt. Ein großes Aufgebot von Polizei sorgte für die Umleitung des Verkehrs, der problemlos über die Auf- und Abfahrten Heiligenkreuz und Alland umgeleitet werden konnte.

Unverständlich war für Dollensky immer, „warum in den Gemeinden Brunn, Perchtoldsdorf und Gießhübl an der A21 Tempo 80 gilt und in Alland nicht, das ist für mich nicht nachvollziehbar“.

Diese Gemeinden machen sich auch weiterhin für einen Ausbau der Lärmschutzmaßnahmen stark. Bereits zu Beginn dieses Jahres übergaben Vertreter der Gemeinden Perchtoldsdorf, Brunn am Gebirge, Hinterbrühl und Gießhübl die einstimmig beschlossene Resolution „Section Control auf der A21 und Erweiterung des Lärmschutzes“ an Bundesministerin Leonore Gewessler, Grüne.

Was Dollensky immer geärgert hat: „Es gibt keinen Rechtsanspruch für Bürger gegenüber der ASFINAG irgendeine Lärmschutzmaßnahme einzuklagen. Daher reicht es uns jetzt endgültig in Alland. Wir gehen jetzt auch auf die Straße, wie das andere für ihre Forderungen erfolgreich praktiziert haben.“ Dass sich seit dem Jahr 2007 gar nichts bewegt hat, will Bürgermeister Ludwig Köck, ÖVP, so nicht hinnehmen. Er machte sich am Demo-Tag auf zu den Demonstranten, denn „das Lärmschutzprojekt ist im Laufen, im Endspurt, und wird kommen. Das sollte Gemeinderat Erwin Dollensky eigentlich wissen“.

Die finanziellen Mittel seien gesichert, nur der genaue Zeitpunkt der Umsetzung stehe noch nicht fest, da die Berechnungen nach den geltenden Richtlinien und Dienstanweisungen zu erfolgen habe.

Weitere Details stehen jetzt fest

Am 3. Mai gab es deshalb zu diesem Thema eine fachliche Erörterung mit einem Vertreter der ASFINAG gemeinsam mit dem Vorsitzenden des Verkehrsausschusses, Gemeinderat Karl Weintögl und Bürgermeister Ludwig Köck. Diese Konferenz stand schon länger fest. Untermauert von den getroffenen Maßnahmen und den neuen Planunterlagen, wurde das Projekt Lärmschutz Alland nun konkret am neuesten Stand der Technik vorgestellt.

Der Finanzierungsschlüssel für die Marktgemeinde Alland wird sich demnach bei 24 Prozent (netto: rund 450.000 Euro) der neu ermittelten Projektkosten bewegen. Die weiteren Schritte sollen nun von allen Beteiligten zeitnah umgesetzt werden. Spätestens im Herbst ist mit der Übermittlung des Vertragsentwurfes für den hierfür notwendigen Gemeinderatsbeschluss zu rechnen, war zu erfahren.

Keine Nachrichten aus Baden mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.