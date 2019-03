Der freiheitliche Gemeinderat Peter Doppler und der FP-Stadtparteiobmann Rene Hansy zeigen sich von jüngsten Vergiftungsaktionen gegen Hunde betroffen und fordern die Gemeinde auf, „mehr für die Sicherheit der Vierbeiner zu sorgen.“

Sie schlagen verstärkte Kontrollen der Hundeauslaufzonen und der Parkanlagen durch Mitarbeiter der Gemeinde, eventuell durch Parkwächter, vor.

Man dürfe das Ausstreuen von Giftködern nicht auf die leichte Schulter nehmen, da auch Kinder dadurch gefährdet seien. „Menschen, die Gift streuen, sind Kriminelle und gehören auch als solche behandelt, sollten sie ausgeforscht werden“, halten die FP-Politiker fest.

Hundebesitzer sollten bei Vorkommnissen gewarnt werden, etwa durch die Homepage der Stadt oder via soziale Medien.

Forderung nach mehr Sicherheit für Vierbeiner

Laut Günther Skrianz vom Bezirkspolizeikommando Baden kam es im Bezirk Baden in letzter Zeit zu zwei Vorfällen, wo Gift ausgelegt worden sein soll: Der erste Fall war in Pottendorf, Neustiftgasse. Ein Labrador Mischling hat ein paar kleine lilafarbene Kugeln gefressen. In der Nacht habe der Hund Durchfall bekommen und erbrochen. Ermittlungen laufen. Der zweite Fall war in Baden am 20. Februar. Von Zeugen wurde eine bislang unbekannte Frau beobachtet, wie sie einen offenbar mit Frolic-Stücken bestückten Apfel in der Hundeauslaufzone bei der Haidhofstraße abgelegt haben soll. Das „Futter“ wurde sichergestellt und einer Untersuchung zugeführt, das Ergebnis stehe aus.

Seitens der Polizei werden laut Skrianz die notwendigen Ermittlungen durchgeführt, die zur Ausforschung der Täter führen sollen.

„Im Rahmen des Außendienstes werden selbstverständlich auch Parkanlagen abgestreift und es wird auf diese Vorfälle Rücksicht genommen“, betont Skrianz.