Baden: Maßnahmen gegen Wildschweine

Die Stadtgemeinde Baden will jetzt mit einer gezielten Adaptierung des Naturraumes gegen Wildschweine vorgehen, die in der Vergangenheit mitunter auch den Weg an das besiedelte Stadtgebiet gefunden haben.

Konkret wird ab Montag, 20. März, auf dem Grundstück Rainerweg 18 bzw. 20 „das dichte Buschwerk so adaptiert, dass die Tiere in diesem Bereich keinen Unterschlupf mehr finden und daher gar nicht erst aufsuchen", informiert die Stadtgemeinde an Donnerstag in einer Aussendung.

Die Arbeiten werden von der Firma Maschinenring-Service NÖ-Wien im Auftrag der Abteilung Stadtgärten durchgeführt. „Sämtliche Arbeiten sind mit der Bezirkshauptmannschaft Baden, Abteilung Forstwesen, abgestimmt“, wird betont.

Für weitere Informationen stehe die Abteilung Stadtgärten gerne zur Verfügung, Stadtobergärtner Hermann Zimmermann gibt unter Tel. 0664/60999 8530 Auskunft.

