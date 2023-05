Baden und Rosen in der Hauervinothek

Die aus Baden stammende Fotografin Michaela Vondruska, die sich 2019 einen Traum erfüllte und als Fotografin selbstständig gemacht hat, freut sich über eine Goldmedaille beim internationalen Wettbewerb „Connacht circuit“. Das Bild ist ein genialer Schnappschuss von zwei kopulierenden Falken im Nachbarsgarten. Überhaupt sind die Blicke zu Hause ins Grüne für sie eine immerwährende Inspirationsquelle.

Mit diesem Falken-Bild erzielte Vondruska eine Goldmedaille. Foto: Michaela Vondruska

Am 3. Mai lädt Vondruska zur Verkaufsausstellung „Rosiges Baden“ in der Hauervinothek am Brusattiplatz. Die Vernissage ist um 19 Uhr. Zu sehen gibt es täglich bis 29. Mai Fotos mit Motiven aus Baden im Detail und von vielen Rosen in allen Farben. Sie sehe sich nicht als Naturfotografin, meint sie, sondern sie fotografiere auch gerne Architektur und Menschen. „Ich will mich nicht in eine Schublade legen lassen.“

Ihre nächste Ausstellung ist von 6. bis 18. Juni gemeinsam mit Karin Beisiegel im Bergerhaus in Gumpoldskirchen und nennt sich „Weibsbilder“.

Keine Nachrichten aus Baden mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.