Am Samstag, 7. Juli (19 Uhr), hält der holländische Fotograf Chris de Bode im Rahmen des Fotofestivals „La Gacilly-Baden“ einen Vortrag im Arnulf-Rainer-Museum mit dem Titel „I have a Dream“.

Bode wird dabei über sein Langzeitprojekt für „Save the Children“ berichten. „Ich habe einen Traum. Ein Foto kann das Antlitz eines Kindes zeigen. Was aber könnten wir von seinen Gedanken, seinen Fantasien sehen, wäre niemand da, der auch die stille Sehnsucht der Kinder zu Bildern macht?“, fragt sich Bode, der auf Einladung der Kinderrechtsorganisation „Save the Children“ die Wünsche der Kinder festhält. Dafür reiste er nach Uganda, Jordanien, Haiti, Mexiko oder Liberia. So erzählt er z.B. von Sabinas Traum, die Tochter eines Rikscha- Fahrers in Neu-Delhi. Wo sie lebt, ist alles dreckig um sie, deshalb träumt sie von schönen Kleidern. „Träume wie dieser symbolisieren die Hoffnung und die Widerstandskraft von Kindern – und die Notwendigkeit, am Ziel der Chancengleichheit für sie alle festzuhalten. Und die Hoffnungen der Kinder ernst zu nehmen, wie es Chris de Bode gelungen ist – voller Respekt und Mitgefühl“, wie es in einer Besprechung beschrieben wird.