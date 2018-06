Die NÖN-Redaktion erreichte in Zusammenhang mitdem Fotofestival „La Gacilly-Baden Photo“ ein bezaubernder Bericht von Denise Samstag über ihr sechsjähriges Kind Amelie und Stoffhund Spiky:

„Spiky trat um Ostern letztes Jahr in Amelies Leben. Wie könnte es anders sein, bei einem Kindergarten-Mädchen? Natürlich mit ganz viel Drama und Geheule (und wahrscheinlich auch Geschrei).

Wir waren auf einem Flohmarkt in Wiener Neustadt und alle anderen hatten bereits ein Stofftier bekommen, nur Amelie noch nicht. So wurde geheult und geschimpft und kein Zureden half. Als ich mich umdrehte, entdeckte ich Spiky. Er saß traurig und dreckig in einem Einkaufswagerl, vorne, wo man die Kinder hinein setzt. Der kleine Hund hatte eine ganz besondere Ausstrahlung und für einen Euro gehörte er uns. Amelie wischte sich mit seinen schmutzigen Ohren die Tränen aus dem Gesicht und das war der Beginn einer wundervollen Freundschaft.

Alle Kinder waren verrückt nach Spiky

Nach einem wohltuenden Bad in der Waschmaschine, entfaltete Spiky sein volles Potenzial. Von diesem Tag an war er überall dabei. Nicht nur zur Nacht im Bett, auch bei Ausflügen, beim Reiten oder er bekam von seinem Frauchen im AKH eine Magensonde gelegt. Er ist so oft im Kindergarten dabei, dass es mich wundert, dass ich noch keinen Bastelbeitrag für ihn zahlen muss. Alle Kinder sind verrückt nach ihm.

Und dann war Spiky plötzlich verschwunden. Einfach weg. Keiner wusste, wo er war! Wieder großes Drama und Geheule (und wahrscheinlich auch Geschrei). Es stellt sich raus, das Spiky in der Steiermark bei den Großeltern geblieben war. Er hatte sich in Amelies Bett unter der Decke versteckt. Nachdem der erste Schreck verdaut war, fing das Vermissen an. Und dann kam eines Tages ein Brief an. So richtig mit Kuvert, Briefmarke und Amelies Adresse.

Spiky schrieb Amelie von seinen Abenteuern die er in der Steiermark erlebte und berichtete, wie sehr er sie vermisste und das er heimlich ins Auto klettern würde, wenn die Großeltern das nächste Mal nach Baden kämen. Der Brief wurde bis zur Unendlichkeit immer und immer wieder gelesen und auch der Kindergarten fieberte nun mit. Wie groß war die Freude, als der Hund wieder heimkam! Von da an war klar: Der Kerl ist ein Abenteurer!

Dieses Bild war ein unglaublich schöner und lustiger Zufall für uns und macht uns große Freude! Denise Samstag & Amelie, 6 Jahre.

Vor ein paar Tagen trieb mich meine Lust auf Topfenkipferl in die Annamühle und während ich zum Parkhaus ging, schaute ich mir die Bilder am Grünen Markt an.

Und da war plötzlich Spiky! Er war gar nicht zu übersehen. Ich machte ein Foto und schickte es meiner Familie. Auch sie sagten sofort, es bestehe kein Zweifel, das ist unser Spiky. Mittags packte ich den Hund ins Auto und holte Amelie vom Kindergarten ab und erzählte ihr, ich hätte für sie beide eine Überraschung.

Amelie war perplex. Ihr Blick ungläubig. Wie konnte es denn sein, das ihr Hund auf diesem Bild war? Wie kam er dort hin? Und wer ist dieser Mann? Hatte Spiky schon früher Reisen gemacht und Abenteuer erlebt?