Ausschreibung im Zeichen des Friedens

Der 2013 als Alfred Fried Photography Award gegründete Global Peace Photo Award ist der weltweit wichtigste Preis für Friedensfotografie und zieht jedes Jahr Einsendungen aus mehr als 120 Ländern an. „Fotografen aus aller Welt zeigen uns immer wieder, wie Frieden für sie persönlich aussieht“, berichtet Initiator Lois Lammerhuber aus Baden. Der Global Peace Photo Award ist inspiriert vom Leitgedanken der Friedensnobelpreisträger von 1911, Alfred Fried und Tobias Asser.

Die Ausschreibung beginnt am 1. April. Lammerhuber: „Senden Sie uns Ihre Einreichung bis zum 21. Mai 2023 und zeigen Sie uns: Wie sieht Frieden aus?“ Das Einreichen ist kostenlos.

Das sind die Preise:

Das Friedensbild des Jahres wird mit einem Geldpreis von 10.000 Euro ausgezeichnet. Es wird ein Jahr lang im österreichischen Parlament ausgestellt und in die ständige Kunstsammlung des österreichischen Parlaments aufgenommen.

Die fünf besten Arbeiten des Global Peace Photo Award werden mit der Alfred-Fried-Friedensmedaille ausgezeichnet, die Fotografinnen werden zur Preisverleihung am 19. September 2023 nach Wien eingeladen, wobei Reisekosten und Unterkunft übernommen werden. Die Bilder werden ein Jahr lang im österreichischen Parlament ausgestellt.

Friedensbild des Jahres für Kinder

Auch zur Einreichung von Beiträgen für das Friedensbild des Jahres für Kinder wird aufgerufen. Mitmachen kann jedes Kind, das 14 Jahre oder jünger ist. Die Ehrenvorsitzende für das Kinderfriedensbild des Jahres ist die engagierte Menschenrechtsaktivistin Waris Dirie. Unterstützt wird der Preis durch den Deutschen Jugendfotopreis.

Das Kinderfriedensbild des Jahres wird mit der Alfred-Fried-Friedensmedaille und einem Geldpreis von 1.000 Euro gestiftet von der Vienna Insurance Group, geehrt. Der oder die Gewinner(in) und die Eltern werden zur Preisverleihung nach Wien eingeladen. Wenn eine Fotogruppe gewinnt, wird ein repräsentatives Mitglied der Gruppe und die Eltern zur Preisverleihung eingeladen, wobei die Reisekosten und die Unterkunft übernommen werden.

Lois Lammerhuber freut sich über viele Anmeldungen: „Das ist eine großartige Gelegenheit für jeden Fotografen, weltweit Aufmerksamkeit zu erlangen!“ Hier kann man sich anmelden: www.friedaward.com

Werke des Global Peace Photo Award wurden unter anderem im UNESCO-Hauptquartier in Paris, im Willy-Brandt-Haus in Berlin, bei der Genfer Friedenswoche, im Forum Austriaco di Cultura in Rom und beim eXposure Festival in Sharjah ausgestellt. Darüber hinaus wurden die in die engere Wahl gezogenen Bilder sowie 320 weitere bemerkenswerte Arbeiten in einer 50-minütigen Animation zusammengefasst, die siebenmal täglich auf der DIGI-WALL am Wiener Hauptbahnhof gezeigt wird, wo sie täglich von 18 000 Reisenden gesehen werden kann.

Die Siegerbilder und eine Best-of-the-Shortlist wurden auf dem Festival La Gacilly-Baden Photo gezeigt, dem größten Open-Air-Fotofestival in Europa mit über 300 000 Besuchern. Unter dem Titel A Culture of Solidarity wurde eine weitere Auswahl von Bildern im vergangenen Sommer in Tulln, Österreich, und Celje, Slowenien, gezeigt.

Teilnehmende des Global Peace Photo Award 2023 können sich somit auf eine Reihe von Ausstellungen freuen.

Keine Nachrichten aus Baden mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.