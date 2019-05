Triestingtaler Leistungschau: Erfolg für Regionalmesse .

Am Wochenende fand die Triestingtaler Regionalmesse am Gelände der Straßenmeisterei Pottenstein statt. Über 50 regionale Aussteller aus den zwölf Triestingtalgemeinden präsentieren ihre Produkte und Dienstleistungen und gewähren dabei Einblicke in einen vielfältigen Branchenmix auf höchstem Niveau.