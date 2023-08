Königin des Liedes zu Gast in Baden

1978 gründete Deen Larsen das Franz Schubert Institut (FSI). Der gebürtige Kanadier siedelte sein weltweit einzigartiges Institut punktgenau in Baden an, wo es bis heute in die Welt hinaus strahlt. Ist doch Baden ein kleines kulturelles Epizentrum. 2018 verstarb der empathische Lehrer und Meister in der Vermittlung des literarischen Fundaments des Liedgutes plötzlich, viel zu früh. Dann kam auch noch Corona und das FSI musste pausieren.

Doch heuer startete man hoffnungsfroh in eine neue Saison und das Zepter hält Verena Larsen, Deens Frau, ehrenvoll und fest in Händen und gibt das Feuer weiter, das Deen entfacht hatte. Sie kennt das Schubert Institut ebenso gut, wie ihr Mann. War sie doch auch schon bei der Gründung dabei und so kann sie den Faden ihres Mannes ebenso empathisch weiterspinnen.

„Es war ein sehr erfolgreicher, guter Start nach drei Jahren Pause, alles hat gut geklappt und das Niveau ist heuer ganz besonders hoch“, zieht Verena Larsen, kurz vor Ende der Meisterklassen, Resümee.

30 Studenten aus 15 Nationen sind insgesamt fünf Wochen in Baden zu Gast. Untergebracht allesamt bei Gastfamilien, um möglichst intensiv Land und Leute kennenzulernen. „Wir achten immer auf eine gute Vermischung der Kulturen und Meisterschülerinnen und -schüler, sie kommen unter anderem aus Kanada, Japan, China, Frankreich und heuer erstmals ein Teilnehmer aus der Türkei.“ Fünf anstrengende Wochen verleben die Meister mit ihren Meisterschülern.

Vermittelt wird seit 1978 immer das Gleiche und in diesem Fall ist diese Kontinuität das Einzigartige dieser Meisterkurse: „Es geht um das Lied und den Text, unsere Coaches arbeiten an der Textinterpretation“, nur wer den Text so richtig in seine Seele aufnehme, könne eine Tiefe in die Interpretation eines Lieder legen. Man müsse den gesungenen Text und das Gedicht als solches empfinden und eine Meisterin in der Vermittlung ist seit 1978 Elly Amerling. Die in Holland Geborene gehört zur Weltelite in Sachen Liedinterpretation und wurde sogar von der niederländischen Königin 1971 als Ritter ausgezeichnet.

„Sie hat für das Lied gelebt, sie ist die wahre Königin des Liedgesanges und strotzt voll der Energie, da kann man sich etwas abschauen“, so Larsen bewundernd. Drei Meisterklassen hat sie heuer betreut, vormittags und bis in den Abend hinein hat sie mit den Meisterschülern gearbeitet, „die heuer alle noch sehr jung, aber schon extrem weit waren“, lobt Larsen.

Nur die positiven Gedanken weitergeben

Amerling ist ein absolut optimistischer Geist geblieben und gibt ihre positive Art weiter, ihr Appell lautet sinngemäß: „Geht mit positiven Gedanken in die Welt hinaus, weckt eure Empfindungen, mit dem Wissen um einen heilsamen Humanismus im Herzen.“

Dieses Gefühl und die Wertschätzung für den Humanismus, der besonders in Gedichtform gut vermittelt werden kann, lernen die Meisterschüler auch in einfachen Spaziergängen im Kurpark und im Wald rundherum kennen. „Und alle sind immer ganz ergriffen, wenn sie auf dem Beethovenweg spazieren, was für uns so selbstverständlich ist, ist für sie etwas Besonderes, die Kunst dort zu erleben, wo sie entstanden ist“, sagt Larsen. Auch ein gemeinsamer Ausflug in die Wachau schürte nicht nur das Gemeinsame, sondern auch die Wertschätzung der Natur, „manche haben noch nie einen Lindenbaum gesehen und so wird auch das zu einem tiefgreifenden Erlebnis“.

Am 6. August enden die heurigen Meisterklassen. Zuvor wird noch am Freitag, 4. August (17 Uhr), eine Schubertiade im Kaisersaal im Stift Heiligenkreuz gegeben. Krönender Abschluss ist dann das Festkonzert am Sonntag, 6. August (19 Uhr), im Haus der Kunst. www.schubert-institut.at