Anna Zrenner: ÖVP-Ehrenobmann war eine Frau

Anna Zrenner, Jahrgang 1922, ist als ÖVP-Politikerin in einer Zeit ihren Weg gegangen, wo die Politik vorwiegend den Männern vorbehalten war. In der Ära von Bürgermeister Musser war sie Stadträtin in Traiskirchen, kandidierte in den 1970er Jahren für den Nationalrat und arbeitete Zeit ihres Lebens in der „Mully“, in der legendären Möllersdorfer Färberei, wo sie sich als Betriebsratsvorsitzende für die Belegschaft stark machte.

Persönliche Widmung für Anna Zrenner im Buch Staat & Gesellschaft. Foto: Jandrinitsch

Ihr Sohn Reinhard Zrenner erinnert sich sehr lebhaft an seine Mutter. „Sie war immer politisch engagiert, in der Mully ist sie Betriebsrätin einer anderen Fraktion geworden, weil sie nicht der von der SPÖ dominierten Gewerkschaft beitreten wollte.“

Vor Kurzem hat das Haus von Anna Zrenner, geborene Nachtelberger, Reinhard Zrenners Nachbar der Baumeister und ÖVP-Gemeinderat Sebastian Makoschitz-Weinreich gekauft. Im vorderen Teil des Hauses hieß es früher „Ausg’steckt is“, hier betrieb Tischler Johann Nachtelberger, der Vater von Anna Zrenner, seinen Heurigen, an den sich viele Traiskirchner noch sehr gut erinnern. Makoschitz-Weinreich merkt an: „Dieser Heurigen ist immer eine Stätte der Kommunikation und Begegnung gewesen.

Das möchte ich auch beibehalten, in dem ich hier im ehemaligen Heurigenlokal gerne einen ‚offenen Salon’ etablieren möchte, wo sich Kunden und Ortsbevölkerung treffen können. Das anschließende Gebäude wird so umgebaut, dass ich mit meinem Planungs- und Baumeisterbüro hierher übersiedeln kann.“ Eine wichtige Vorarbeit, das Ausräumen und Ausmustern des Gebäudes, hat der Baumeister schon gemeinsam mit seiner Frau bewerkstelligt. Und dabei ist er auf Unterlagen gestoßen, die ihm vor Augen geführt haben, was für eine beeindruckende Persönlichkeit seine Nachbarin Anna Zrenner, die er noch als betagte Dame kennengelernt hat, gewesen ist. Und was sie für eine bedeutende Rolle in der ÖVP gespielt hat, nicht nur in Traiskirchen.

„Anna Zrenner war gemeinsam mit Lola Solar aus Brunn am Gebirge Mitbegründerin der Österreichischen Frauenbewegung. Ihr politischer Förderer, der ehemalige ÖVP-Bezirksparteiobmann von Baden, Professor Herbert Schrambeck, hat ihr gemeinsam mit Alois Mock eine Urkunde verliehen, wo sie offiziell als Ehrenobmann der ÖVP ausgewiesen ist. An der Bezeichnung Obmann hat sich in den 1970er Jahren keiner gestört, das war halt einfach so“, erzählt Makoschitz-Weinreich.

Bemerkenswert auch der Nachsatz: „Es wurde vermutet, dass sie als Frau der einzige Ehrenobmann bleiben wird, den diese Partei je hatte und haben wird.“

Er hat seine Nachbarin noch persönlich gekannt, hat sie doch zu Beginn seiner Renovierungsarbeiten des eigenen Hauses seine Baustelle im Auge gehabt. „Einmal ist es auf unserer Baustelle wirklich sehr heftig zugegangen und es sind auch einige Trümmer bei ihr im Garten aufgeschlagen. Das haben wir erst gar nicht bemerkt. Ich wollte mich dann bei ihr entschuldigen, da hat sie zu mir gesagt, sie freut sich, wenn junge Leute mit anpacken.“

Anna Zrenner hat nicht nur bis zum Schluss mit angepackt und war geistig fit, sondern auch politisch interessiert. „Ich werde nie vergessen, wie sie im hohen Alter noch zu Fuß in unser Parteilokal, das Cipin-Heim gegangen ist, um zu schauen, was es Neues gibt“, erinnert sich der ÖVP-Gemeinderat.

Vor drei Jahren ist Anna Zrenner 98-jährig verstorben.

