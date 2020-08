Ab 31. August 2020 (Kalenderwoche 36) startet das „Fit durch den Herbst“-Programm im Zuge der Frauenlauftrainings in ganz Österreich. Das zwölfwöchige Programm zielt heuer speziell auf die Stärkung des Immunsystems ab, um fit und gesund durch die kältere Jahreszeit zu kommen. Coronabedingt sind die Trainings heuer nicht auf einen bestimmten Wettkampf ausgerichtet. Im Bezirk Baden gibt es kostenlose Angebote jeden Montag (ab 18 Uhr) in Altenmarkt/Triesting (Treffpunkt am Sportplatz) und Baden (Treffpunkt bei der Halle in der Waltersdorferstraße). Das Angebot richtet sich an alle Altersklasse, an erfahrene Läuferinnen und Frauen, die erst mit dem Sport beginnen.