Weltkulturerbe: So hat Baden gefeiert .

Wie berichtet, wurden Samstagnachmittag die „Great Spa Towns of Europe“ und damit auch die Stadt Baden als Bestandteil, in die UNESCO-Welterbeliste aufgenommen. Die Stadtführung hat die Entscheidung im Livestream im geschichtsträchtigen Kaiserhaus verfolgt. Bereits hier war der Jubel grenzenlos. Ordentlich weitergefeiert wurde dann am Abend im Stadttheater.