Museum Traiskirchen wird zum Treffpunkt

Das Museum Traiskirchen ist ein Mikrokosmos für sich, in dem es viel zu entdecken gibt. Von der historischen Ladenzeile über die Entwicklung von Geldmünzen und Geldscheinen bis zur Geschichte des Wiener Neustädter Kanals und der Semperit. Um diese Schätze verschiedenen Bevölkerungsgruppen zugänglich zu machen, wurden schon in der Vergangenheit verschiedene Konzepte ausgearbeitet. Gemeinderat Robert Eichinger hat es sich jetzt zum Ziel gemacht, „einige dieser Konzepte aus der Schublade zu holen und umzusetzen“. Er ist für Historie und Stadtentwicklung genau für dieses Thema zuständig. Und er will helfen, das volle Potenzials des Hauses auszuschöpfen.

Reihe „Treffpunkt Museum“ bereits gestartet

Der Anfang wurde bereits mit der Veranstaltung „Treffpunkt Museum“ gemacht. Bei dieser erzählen Zeitzeugen über gesellschaftliche und politische Entwicklungen in der Stadt. Diese mündliche Erzähltradition der Geschichtsvermittlung ist ein Projekt von Museumsmitarbeiterin und Kunstvermittlerin Tanja Witzmann. Das erste Gespräch hat bereits stattgefunden, in dessen Mittelpunkt die ehrenamtliche Museumsmitarbeiterin Christiane Brüstl statt, die viele Jahrzehnte als Kindergärtnerin in Traiskirchen gearbeitet hat. „Auch das ist ein Baustein dazu, um die Geschichten, die diese freiwilligen Mitarbeiter erlebt haben, für die Nachwelt festzuhalten“, erläutert Eichinger, denn die Gespräche zwischen Witzmann und den jeweiligen Personen werden auch per Audiodatei festgehalten. Geplant ist auch, dass sich die ehrenamtlichen Mitarbeiter vorstellen und dabei gefilmt werden. „Das Wissen dieser Mitarbeiter ist ein Schatz, der bewahrt werden muss“, sagt Eichinger. „Unser Ziel ist es auch, dass die erfahrenen Mitarbeiter dieses Wissen an neue freiwillige Mitarbeiter weitergeben. Also, wie bereitet man eine Ausstellung vor, wie richte ich Vitrinen her, all diese Dinge.“

Eine Erfolgsgeschichte ist auch die „Zeitreise“ für Kinder. Hier bewegen sich die teilnehmenden Kinder in eine andere Ära. Eichinger erläutert: „Der Raum ist komplett abgedunkelt, durch Schwarzlicht nehmen sie mystische Schriftzeichen and der Wand wahr. Dann wird am Zeitrad gedreht, das Rad stoppt bei einer bestimmten Epoche. Steht fest, in welche Ära es geht, verkleiden sich die Kinder dementsprechend. Dann tauchen sie in eine andere Zeit ein und kommen in der Ladenzeile an. Hier werden sie von der Gitti Oma in Empfang genommen, die ihnen alles über die jeweilige Epoche erklärt.“

Neue Ausstellung „Von der Krone zum Euro“

Parallel zu neuen Ausstellungskonzepten wird im hinteren Teil des Museums ein neues Depot eingerichtet. Gerade wird das Depot eingeräumt. Auch an einer digitalen Inventarisierung der Museumsbestände wird gearbeitet. Im Sommer soll der neue Museumsguide fertig sein, den die Stadt in Zusammenarbeit mit Autor Peter Glanninger und dem Kral Verlag erarbeitet. „Der Autor ist ein Traiskirchner, der schon Krimis und Sachbücher geschrieben hat. Im neuen Museumsguide wird das ganze Museum beschrieben“, erläutert Eichinger. Und natürlich arbeitet das Museumsteam rund um Direktorin Karin Weber-Rektorik und Christian Horvath an der Finalisierung der neuen Sonderausstellung „Von der Krone zum Euro – Rückblicke in die österreichische Geldgeschichte“. Gezeigt werden die Währungen der letzten 130 Jahre. Eröffnet wird die Ausstellung am Donnerstag, 11 Mai um 18 Uhr. Ein Augenmerk liegt auf der Zeit des Notgeldes von 1920-1921, das auch in Traiskirchen in Umlauf kam. Sprüche zum Thema Geld sowie Rätsel und Puzzles für Kinder runden die Ausstellung im Museum Traiskirchen ab.

Besonders Kinder und Familien sollen bei den jeweiligen Ausstellungen gut mitgenommen werden. „Die Kinder sollen auch mittun können, es geht in Richtung Interaktivität, um Dinge selbst attraktiv gestalten zu können“, sagt Eichinger.

