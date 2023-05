Badener Hauptplatz im Zeichen der Bademäntel

Im Rahmen des von 9. bis 11. Mai in Baden abgehaltenen Generalversammlung der European Historic Thermal Towns Association (EHTTA) wurde am Mittwochnachmittag zum Badenmantel-Flashmob geladen. Die Badener Stadtmusik gestaltete das musikalische Rahmenprogramm. Schülerinnen und Schüler der HLA Baden sorgten gemeinsam mit Winzer Franz Schwabl für das leibliche Wohl. Die HLA präsentierte bei der Gelegenheit ihr Projekt „So klingt und schmeckt das Welterbe“, das sie gemeinsam mit der Höheren Fachschule für Tourismus in Karlsbad (Tschechien) und der Robert Schuman Schule in Baden-Baden (Deutschland) länderübergreifend umsetzt.

Im Anschluss an den Bademantel-Flashmob am Hauptplatz ließen es sich die Vertreter der internationalen Kurstädte nicht entgehen, auch ins unvergleichliche Ambiente des Strandbades einzutauchen.

Vereinigung der Bademäntel-Fans

Hintergrund der Aktion: Der Bademantel (Peignoir) ist ein gemeinsames Merkmal für alle Besuche und Erlebnisse in Kurorten, er ist das Symbol für Wohlbefinden. Diesen besonderen Wohlfühlfaktor von Bademänteln haben die EHTTA-Thermalstädte, ausgehend von Frankreich, erkannt und sie dazu inspiriert, sich als so genannte „Les accros du peignoir“ (auf Englisch „Bathrobe addicts“, auf Deutsch in etwa übersetzt „Bademantel Junkies“) zu deklarieren. Als glühende Botschafter des gesamtheitlichen Kurgedankens verleihen sie der Kur einen Hauch von Glamour und tragen dazu bei, Image und Attraktivität der Thermalbäder zu steigern, neue Kommunikationsstrategien zu entwickeln und die Werbetrommel zu rühren.

Auch die Stadt Baden hat qualitativ hochwertige Bademäntel mit dem trendigen „Bademantel Junkie“-Branding anfertigen lassen. Sie können seit 11. Mai in der Tourismusinformation am Brusattiplatz käuflich erworben werden.

