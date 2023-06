„Fest der Hostie“ begeisterte auch Touristen in Baden

Hunderte Menschen folgten der von Stadtpfarrer Clemens Abrahamowicz und vieler Mitwirkenden der Kirche sowie verschiedenen Organisationen geleiteten Prozession. Es wurde auch vielfach auch gefilmt und fotografiert.

„Corpus Domini“-Fest

Pfarrer Clemens Abrahamowicz freut sich ganz besonders über das große Interesse: „Nach der Geburt Christi zu Weihnachten, seiner Auferstehung zu Ostern und sozusagen der Geburtsstunde der katholischen Kirche zu Pfingsten haben wir an Fronleichnam nun ein weiteres besonderes katholisches Fest in Baden gefeiert.“ Das Empfangen des „Corpus Domini“, des Leibes des Herrn, stand dabei im Mittelpunkt.

Prozession mit drei Altaren

Im Rahmen der Feier wurde in ganz Baden der sakramentale Segen gegeben. Der Ablauf an einem der großen katholischen Feiertage: Nach der heiligen Messe in der Stadtpfarrkirche St. Stephan wurde die Hostie in einer Monstranz unter einem kunstvollen Baldachin durch die Stadt getragen. Die drei sogenannten Altäre: Beginnend von der Stadtpfarrkirche ist in den Kurpark und anschließend zum Hauptplatz gegangen worden. Der Sinn des Festes: Der Segen der Stadt. Zahlreiche Mitwirkende waren mit an Bord: Kinder, Firmlinge, die Rettung, die Freiwillige Feuerwehr und die Polizei sowie alle Blaulicht-Organisationen folgten gemeinsam der Prozession. 14 Grabesritter des „Ritterordens vom Heiligen Grab zu Jerusalem“ und die Chargierten der Badenia sowie die Familie Kolping übernahmen ebenfalls tragende Rollen.

Pfarren organisieren Mariazell-Ausflug

Die Badener Pfarren, die Stadtpfarrkirche St. Stephan, die Frauenkirche, die Pfarren St. Josef, St. Christoph sowie die Pfarre Sooß St. Anna organisieren zudem am 24. Juni einen Pfarrausflug zu dem weltberühmten Pilgerort Mariazell. Es wird abwechslungsreich und aktiv. Denn ein ganzes Erlebnisprogramm für alle Altersgruppen wird dabei geboten. Das Programm: Nach einer kurzen Wanderung zu einer Kapelle am Hubertussee wird zum gemeinschaftlichen Picknick geladen. Dann starten diverse Gruppenaktivitäten bevor die Heilige Messe in der Basilika Mariazell zelebriert wird. Im Gasthof „Himmelreich“ wird dann vor der Abreise nach Baden zu Abend gegessen.

Interessierte können sich im Pfarramt sowie online auf https://www.erzdioezese-wien.at/dl/nsuqJKJKKKKMKJqx4KJK/Pfarrausflug_2023_Folder_V3-c_pdf anmelden.